УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ смогут освободить Бахмут - Сырский

Анна Ярославская
5 июля 2023, 06:45 обновлено 5 июля, 06:57
32
События на фронте развиваются по планам, которые были разработаны и утверждены, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.
Александр Сырский, ВСУ
Александр Сырский уверен, что ВСУ смогут освободить Бахмут / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, t.me/osirskiy

Силы обороны Украины смогут освободить временно оккупированный Бахмут Донецкой области в ходе контрнаступления. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью ABC News.

На вопрос журналиста ABC News о том, уверен ли он, что ему и вверенным ему войскам удастся освободить город Бахмут, Сырский ответил: "Да, конечно. Уверен".

Относительно медленное продвижение украинских войск привело к определенным пессимистическим оценкам перспектив контрнаступления.

видео дня

Сейчас Сырский контролирует украинские силы вокруг Бахмута и на востоке, где на этой неделе украинские войска продвинулись на его южном фланге.

"Мы все хотим достичь этого результата, но пока все развивается по планам, которые были разработаны и утверждены", - сказал Сырский.

"Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без какого-либо давления или толчка со стороны", - добавил он.

Что происходит в Бахмуте

Украинские военные уже больше месяца продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении.

30 июня спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что на Бахмутском направлении враг пытается остановить наступление ВСУ и собрал "мощную группировку".

3 июля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что на Бахмутском направлении обстановка снова обострилась. На южном фланге в районе Клещиевки украинские войска с боями, но продвигаются. На северном фланге продолжаются бои. В самом Бахмуте тоже неспокойно.

Другие новости:

война в Украине ВСУ Бахмут Александр Сырский контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

ВСУ смогут освободить Бахмут - Сырский

ВСУ смогут освободить Бахмут - Сырский

06:45 Украина
Россияне заложили взрывчатку: Зеленский - о вероятном теракте на ЗАЭС

Россияне заложили взрывчатку: Зеленский - о вероятном теракте на ЗАЭС

02:54 Украина
Ассамблея ОБСЕ признала "вагнеровцев" террористами, а РФ - спонсором терроризма

Ассамблея ОБСЕ признала "вагнеровцев" террористами, а РФ - спонсором терроризма

00:02 Политика
Все главные новости

Последние новости

06:45

ВСУ смогут освободить Бахмут - Сырский

06:45

Как правильно – "торгОвельний" или "торгІвельний центр": языковед растолковал ошибку

06:20

Переговоры когда-то так или иначе состоятсямнение

05:00

"В июле будет техногенная катастрофа": астролог назвал опасные даты

04:30

Не только ЗАЭС: Путин планирует взорвать еще одну атомную станцию – эксперт

Кадыров готовит новый Афганистан, слабая Москва не удержит Чечню в РФ - МаломужКадыров готовит новый Афганистан, слабая Москва не удержит Чечню в РФ - Маломуж
04:00

Жених Рамины Эсхакзай раскрыл подробности внезапного расставания с журналисткой

04:00

Какой сегодня праздник 5 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:30

Маломуж спрогнозировал, какие республики первыми выйдут из состава РФВидео

02:54

Россияне заложили взрывчатку: Зеленский - о вероятном теракте на ЗАЭС

Реклама
02:45

Получил ранения в Бахмуте: доброволец из Литвы скончался в больнице

02:02

Как отбелить подошву на кроссовках зубной пастой, содой и лимонным соком

01:35

Экс-депутат Госдумы пояснил, остановят ли Путина гигантские потери армии

00:02

Ассамблея ОБСЕ признала "вагнеровцев" террористами, а РФ - спонсором терроризма

04 июля, вторник
23:15

"Апокалипсиса не будет": названы самые тяжелые последствия для Украины от теракта на ЗАЭС

22:49

Надо больше времени: в ГУР объяснили, почему ВСУ наступают "медленно"

22:37

Жена Бориса Джонсона умилила беременными фото на последних сроках

22:17

Клубы черного дыма и сильнейшие взрывы: в оккупированной Макеевке мощная "бавовна"Видео

21:47

"Наша позиция ясна": Венгрия открыто угрожает Украине

21:43

Переворот в Москве: генерал армии назвал вероятных лидеров нового заговора в РФВидео

21:09

Что нужно поставить перед дверью квартиры 6 июля, чтобы год был везучим: приметы

Реклама
20:58

Россиян берут измором: британский адмирал раскрыл стратегию контрнаступления ВСУ

20:50

РФ может взорвать ЗАЭС 5 июля: оккупанты привезли радиационные лаборатории

20:18

Мисс Украина-Вселенная раскрыла секрет феноменального похудения

19:49

Более 10 гривен за литр: в Украине сделали официальное заявление о ценах на бензин

19:47

Взрывы в Первомайском: оккупанты целились в место прощания с погибшим военнымФото

19:45

У Зеленского предупредили об угрозе теракта на ЗАЭС: в РФ разгоняют дату взрываВидео

19:20

Для нас война не закончится никогдамнение

19:17

У нас есть успехи: стало известно о мощном продвижении ВСУ

19:13

Злата Огневич рассказала про спасение от ракетной атаки РФ в Сумах

18:50

Путин рискует нарваться на новый бунт после мятежа ЧВК Вагнера – NYT

18:42

Все будет летать: Украину атакуют шквалы и мощный ураган

18:13

Кадыров готов к войне в горной местности - Маломуж

17:54

Удары БПЛА под Москвой: у Зеленского напомнили о терактах и преступлениях РФ

17:54

"Может затянуться на 5 и более лет": Маломуж пояснил, как скоро распадется РФ

17:27

Киркорова срочно госпитализировали после дня рождения сына

17:17

Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление авто KIA Sorento

16:59

Как оформить субсидию на коммуналку: кто имеет право и как ее подсчитать

16:48

РФ ударила Искандером по Первомайскому: много пострадавших, среди них детиФото

16:36

3 минуты и готово: мужчина показал, как отмыть микроволновку изнутри

16:36

Массовое производство Shahed: вблизи России обнаружили завод иранских дронов

Реклама
16:19

"Факты смертей тщательно скрывают": в Мариуполе загадочно гибнут оккупанты

16:10

Гороскоп на июль 2023: к чему нужно готовиться каждому знаку

16:09

Варить кофе или заваривать: урок украинского от языковеда Авраменко

15:56

Преемник Кадырова: генерал-разведчик назвал неожиданного кандидатаВидео

15:48

64-летняя женщина сцепилась с медведем, защищая свою собаку: кто победил

15:45

Больше не тайна: Дэниел Рэдклифф рассекретил пол первенца

15:39

"Он зависит от Путина": Маломуж рассказал о хитром плане КадыроваВидео

15:18

В Украину идет сильная жара: синоптик назвал даты

15:16

Почему 5 июля очень опасно рисковать деньгами: приметы и запреты дня

14:49

Врага вышибли с позиций и пошли вперед: на юге ВСУ уничтожили три роты РФ

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять