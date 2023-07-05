ВСУ смогут освободить Бахмут - Сырский

События на фронте развиваются по планам, которые были разработаны и утверждены, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

https://glavred.info/ukraine/vsu-smogut-osvobodit-bahmut-syrskiy-10483141.html Ссылка скопирована

Александр Сырский уверен, что ВСУ смогут освободить Бахмут / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, t.me/osirskiy

Силы обороны Украины смогут освободить временно оккупированный Бахмут Донецкой области в ходе контрнаступления. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью ABC News.

На вопрос журналиста ABC News о том, уверен ли он, что ему и вверенным ему войскам удастся освободить город Бахмут, Сырский ответил: "Да, конечно. Уверен".

Относительно медленное продвижение украинских войск привело к определенным пессимистическим оценкам перспектив контрнаступления.

видео дня

Сейчас Сырский контролирует украинские силы вокруг Бахмута и на востоке, где на этой неделе украинские войска продвинулись на его южном фланге.

"Мы все хотим достичь этого результата, но пока все развивается по планам, которые были разработаны и утверждены", - сказал Сырский.

"Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без какого-либо давления или толчка со стороны", - добавил он.

Что происходит в Бахмуте

Украинские военные уже больше месяца продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении.

30 июня спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что на Бахмутском направлении враг пытается остановить наступление ВСУ и собрал "мощную группировку".

3 июля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что на Бахмутском направлении обстановка снова обострилась. На южном фланге в районе Клещиевки украинские войска с боями, но продвигаются. На северном фланге продолжаются бои. В самом Бахмуте тоже неспокойно.

Другие новости: