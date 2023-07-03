"Хотят нанести ВСУ максимальные потери": в Бахмуте обстановка резко обострилась

Враг в Бахмуте постоянно ведет огонь, пытается сорвать логистику и нанести ВСУ максимальные потери.

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Анна Маляр и ситуации на Бахмутском направлении / Коллаж Главред, фото Армияинформ, Генштаб ВСУ

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что на Бахмутском направлении обстановка снова обострилась.

"Продолжается поединок за перехват инициативы. Сегодня и враг пытался наступать на этом направлении, но безуспешно. И наши силы обороны — имели определенный успех. Впрочем, ситуация меняется очень стремительно. Контроль над одними и теми же позициями может дважды за сутки теряться и восстанавливаться. Враг активно реагирует на все наши действия и создает на угрожающих направлениях по три линии обороны", — отметила она в Telegram.

По данным Маляр, на южном фланге в районе Клещиевки украинские войска с боями, но продвигаются. На северном фланге продолжаются бои.

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В самом Бахмуте тоже неспокойно, отметила заместитель министра обороны.

Она добавила, что враг в городе постоянно ведет огонь, пытается сорвать логистику и нанести ВСУ максимальные потери.

"В то же время, наши защитники не дают врагу передвигаться по городу и поражают огнем его позиции", — сообщила Маляр.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее майор ВСУ Максим Жорин рассказал подробности уничтожения бойцами Вооруженных сил Украины плацдарма российских войск на одной из сторон канала Северский Донец - Донбасс.

Офицер ВСУ пояснил, что основной задачей было ликвидировать плацдарм, который российские оккупанты организовали на одной из сторон канала Северский Донец - Донбасс.

Напомним, командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ полковник Андрей Билецкий сообщил о том, что подразделения украинских сил разгромили оккупантов РФ на Бахмутском направлении.

В результате удачных действий украинских бойцов десятки российских захватчиков уничтожены и ранены, подчеркнул он в Telegram.

Командир 3 ОШБр уточнил, что бойцы 1 механизированного батальона из его бригады разгромили 3-й батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

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