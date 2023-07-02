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ВСУ заходят с флангов: украинские военные продвигаются вперед под Бахмутом

Алексей Тесля
2 июля 2023, 13:58 обновлено 2 июля, 14:06
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После затяжной обороны Бахмута украинской стороне удалось перехватить инициативу на этом направлении.
ВСУ, войска РФ
ВСУ продвигаются вперед под Бахмутом / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Минобороны РФ

Украинские подразделения продолжают продвижение вперед на Бахмутском направлении, выдавливая врага с позиций, сообщил спикер Восточного управления войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"Мы имеем продвижение на Бахмутском направлении. Там идет боевая работа по флангам, идет давление на врага. После анализа и верификации мы предоставим подробные данные по территории, которую удалось освободить", – сказал Череватый в эфире телемарафона.

Он отметил, что после затяжной обороны города украинской стороне удалось перехватить инициативу на этом направлении.

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"Если десять месяцев враг атаковал нас, то сейчас мы жмем врага. Шаг за шагом, без авральных действий, которые могут привести к потере личного состава, мы продвигаемся", – подчеркнул он.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее майор ВСУ Максим Жорин рассказал подробности уничтожения бойцами Вооруженных сил Украины плацдарма российских войск на одной из сторон канала Северский Донец - Донбасс.

Офицер ВСУ пояснил, что основной задачей было ликвидировать плацдарм, который российские оккупанты организовали на одной из сторон канала Северский Донец - Донбасс.

Напомним, командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ полковник Андрей Билецкий сообщил о том, что подразделения украинских сил разгромили оккупантов РФ на Бахмутском направлении.

В результате удачных действий украинских бойцов десятки российских захватчиков уничтожены и ранены, подчеркнул он в Telegram.

Командир 3 ОШБр уточнил, что бойцы 1 механизированного батальона из его бригады разгромили 3-й батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

Журналисты CNN на днях сообщили, что ВСУ добились успехов в районе Бахмута и разбили там часть российских оккупационных войск.

Однако враг оказал серьезное сопротивление, в результате чего силы обороны Украины понесли потери в военной технике.

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