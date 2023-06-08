ВСУ разбили оккупантов России в районе Бахмута, но понесли потери – CNN

Контрнаступление ВСУ набирает обороты, однако подрыв оккупантами России Каховской ГЭС может усложнить планы Украины, пишут американские журналисты.

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ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам РФ в районе Бахмута / Коллаж Главред: фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, соцсети

Силы обороны Украины добились успехов в районе Бахмута, где разбили часть сил оккупантов страны-агрессора России. Однако захватчики оказали жесткое сопротивление, в результате чего украинские войска понесли потери. Контрнаступление ВСУ набирает обороты, но реализации планов может помешать подрыв войсками РФ Каховской ГЭС.

Как сообщает CNN, украинские войска смогли добиться успехов на Бахмутском направлении и разбили часть оккупантов в ходе своей первой попытки прорвать линии обороны россиян на восточном фронте.

Однако ВСУ понесли потери, включая военную технику, среди которой американские бронемашины MRAP.

Американцы пишут, что оккупанты РФ, вооруженные противотанковыми ракетами, минометами и гранатометами, оказали "жесткое сопротивление". Враг вкопался в линии обороны, которые в ряде районов обозначены минными полями с глубиной в несколько слоев.

Контрнаступление ВСУ набирает обороты

Собеседники журналистов в США утверждают, что потери не повлияют на планы украинской армии провести более масштабное наступление.

Также в Штатах рассказали об "операциях Украины", которые проводились 2 недели. Украинцы проверяли позиции оккупантов на уязвимость.

При этом, как полагают на Западе, усиление боевых действия стало сигналом того, что контрнаступление ВСУ, похоже, набирает обороны. Однако подрыв войсками РФ Каховской ГЭС может осложнить планы украинских войск.

Война России против Украины

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр 5 июня сказала, что армия Украины перешла в наступление на определенных направлениях.

По словам Маляр, украинские войска продвигаются в районе Бахмута и занимают важные с военной точки зрения высоты.

В американском Институте изучения войны считают, что ВСУ продвинулись на Запорожском направлении, и, скорее всего, на некоторых участках фронта прорвали первую линию обороны оккупантов России. Также войска продвинулись и в западной части Донецкой области.

Издание The Washington Post 8 июня выпустило материал, в котором сказано, что армия Украины якобы начала контрнаступление. Пропагандисты РФ заявили об усилении боевых действий в Запорожской области. Киев начало военной операции не подтверждает.

Смотрите видео, как ВСУ перешли в наступление в Бахмутском районе:

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