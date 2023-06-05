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ВСУ продвинулись на Запорожском направлении и прорвали первую линию обороны - ISW

Анна Ярославская
5 июня 2023, 07:50 обновлено 5 июня, 08:02
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Защитники Украины совершили локальные атаки и достигли ограниченных тактических успехов в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей.

ВСУ, война, украинские военные
На Запорожском направлении ВСУ смогли продвинуться / фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Вооруженные силы Украины продвинулись на Запорожском направлении и, вероятно, в некоторых местах прорвали первую линию обороны россиян.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), украинские войска совершили локальные наземные атаки и достигли ограниченных тактических успехов в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей 4 июня.

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Геолокационные кадры показывают, что механизированные украинские силы продвигались ограниченно к северо-востоку от Ровнополя. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы наступали в направлении Приютного (15 км юго-западнее Великой Новоселки) и Макарьевки (в пределах 4 км юго-западнее Великой Новоселки) и захватили Новодаровку (14 км юго-западнее Великой Новоселки) и Нескучное (2 км юго-западнее Великой Новоселки).

Некоторые российские "военкоры" утверждали, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны и продвинулись в этом районе от 500 метров до 3 километров.

Российские войска также вероятно потеряли свои позиции в Левадном (18 км юго-западнее Великой Новоселки), хотя непонятно, случилось ли это недавно или давно.

На кадрах, опубликованных 2 июня, видно, как артиллерийские подразделения украинской артиллерийской бригады ведут огонь по российским позициям вблизи Старомоерского, примерно в 7 км к югу и 7 км к юго-востоку от Нескучного и Ровнополя соответственно.

Ситуация в Запорожской области
Ситуация в Запорожской области / Фото: understandingwar.org

Некоторые военные блоггеры также утверждали, что украинские войска совершили ограниченные контратаки возле Малой Токмачки (28 км юго-восточнее Гуляйполя), и что российские силы нанесли авиаудары по атакующим украинским силам вблизи Гуляйполя.

Российские "военкоры" утверждали, что российский добровольческий батальон "Восток" и части 5-й общевойсковой армии (СВО) успешно оборонялись от дальнейшего наступления украинцев. Российские источники в большинстве своем утверждали, что украинские локализованные контратаки были разведывательными операциями.

Украинские войска продолжали обстрелы прифронтовых и тыловых районов юга Украины. Российские источники утверждали, что 3 июня российское ПВО перехватило украинские ракеты, нацеленные на Бердянск и Мелитополь.

Российские источники также утверждали, что 4 июня украинские войска нанесли дополнительные удары в Запорожской области: вблизи Мелитополя, северо-восточнее Мелитополя в районе Черниговки и вблизи линии фронта вблизи Вербового и Родов.

Как писал Главред, 4 июня командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские военные успешно контратаковали российских оккупантов на Сватовском направлении. ВСУ удалось продвинуться на 400 метров.

Контрнатупление ВСУ

ВСУ уже готовы к контрнаступлению на позиции русских оккупантов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Я считаю, что на сегодняшний день мы уже готовы это делать", – сказал он в интервью WSJ.

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что контрнаступательная операция позволит ВСУ вернуть под контроль "стратегически существенную часть своей территории". Перспективы продвижения украинских войск зависят от дальнейшего развития событий. Ситуация на поле боя окажет значительное влияние на будущие переговоры Киева и Москвы.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины могут пойти в контрнаступление сразу в нескольких местах фронта. По его словам, контрнаступление ВСУ может начаться как на юге, так и на востоке.

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