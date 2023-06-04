ВСУ пошли вперед: Сырский рассказал о важном бое

По словам Сырского, оккупанты усилили свою группировку штурмовыми отрядами "Шторм Z", состоящими из заключенных.

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Александр Сырский рассказал о продвижении ВСУ / Коллаж Главред, фото t.me/osirskiy

Украинские военные успешно контратаковали российских оккупантов на Сватовском направлении. Как сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, ВСУ удалось продвинуться на 400 метров.

Командующий посетил украинских защитников на передовой и отметил, что ВСУ не только обороняются, но и контратакуют.

По словам Сырского, оккупанты усилили свою группировку штурмовыми отрядами "Шторм Z", состоящими из заключенных. Россияне перешли к наступательным действиям в районах Максютовка, Новоселовское, Куземовка, Макеевка, Белогоровка, Спорное. Они пытаются "продавить оборону" украинских войск.

Сырский отметил успешно работу украинских защитников, которые в условиях штурмов смогли отбросить врага и продвинуться на разных участках.

"Хочу отметить работу подразделения 92 отдельной механизированной бригады, которое не только отбило атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковало и на его "плечах" продвинулось вперед на 400 метров", - отметил генерал.

Карта боев / deepstatemap.live

Также Сырский сообщил, что бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады тактическими действиями освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса. Вероятно, речь идет о лесистой местности на Бахмутском направлении.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Украины могут пойти в контрнаступление сразу в нескольких местах фронта, заявил ранее министр обороны Алексей Резников.

По его словам, контрнаступление ВСУ может начаться как на юге, так и на востоке.

Напомним, ранее Резников также заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Смотрите видео о том, что сейчас происходит в Бахмуте:

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