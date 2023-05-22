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"По возможности атакуем": ВСУ продвинулись под Бахмутом, ЧВК Вагнер почти уничтожена - Череватый

Алина Дембицкая
22 мая 2023, 19:48 обновлено 22 мая, 19:48
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За минувшие сутки украинским защитникам удалось продвинуться на 250-400 м и закрепиться на Бахмутском направлении.
Сергей Череватый, ВСУ
ВСУ продвинулись под Бахмутом / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, armyinform

На Бахмутском направлении российская частная военная компания "Вагнер" близка к полному уничтожению. В то же время, украинские защитники постепенно вытесняют российских захватчиков на флангах. Об этом рассказал спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телеканала Freeдом.

Как заметил Череватый, он верит в то, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин хочет уйти на "высокой ноте", потому что он якобы взял Бахмут и теперь может вывести своих наемников на перегруппировку.

"Я верю в его желание уйти оттуда, потому что вижу ежедневные сводки, знаю их потери и знаю, что им не приходит больше пополнение из тюрем", - рассказал представитель восточной группировки ВСУ.

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Также он сообщил, что за несколько дней Силы обороны Украины продвинулись на 700 м на Бахмутском направлении. А за минувшие сутки украинским защитникам удалось продвинуться на 250-400 м и закрепиться.

"У нас нет большинства в силах и средствах на этом направлении, но у нас есть мотивация, нестандартность действий, асимметричность. Мы апологеты активной обороны. Враг хотя и перебросил некоторые новые подразделения, но они все слабо мотивированы, не знают местность. Мы этим пользуемся и при малейшей возможности атакуем", - отметил Череватый.

Ситуация вокруг Бахмута

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. В то же время президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута. Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге двигаемся вперед", - сообщил он.

Как отметил президент США Джо Байден, российские оккупанты много месяцев пытались захватить Бахмут Донецкой области, но украинские военные мастерски отбивали атаки врага и удерживали свои позиции. В этих ожесточенных боях ВСУ "перемололи" почти 100 тысяч оккупантов.

Смотрите видео о том, как бойцы ВСУ устроили "вагнеровцам" огненный смерч в Бахмуте:

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