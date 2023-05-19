"Будет сложный этап": Буданов рассказал, какие трудности ждут Украину после победы в войне

Глава ГУР отметил, что день победы обязательно наступит, но потом нашу страну ждет очень сложная работа.

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Буданов рассказал, какие трудности ждут Украину после победы / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, скриншот из видео

После победы в войне со страной-агрессором Россией Украина будет иметь много работы, которая будет касаться реинтеграции временно оккупированных территорий. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью журналисту Дмитрию Комарову в спецпроекте "Год. За кадром".

"На победе все это не остановится. Нас ждет достаточно сложный этап. Он, можно сказать, будет многолетним. Этап фактической реинтеграции наших территорий. Потому что сейчас, извините, мы получим плюс три миллиона населения, которое 9 лет жило под российской пропагандой. Это люди с совсем другим восприятием мира", - отметил начальник ГУР.

Как заметил Буданов, день победы обязательно наступит, но потом нашу страну ждет очень сложная работа. Он отметил необходимость существенно видоизменить экономику Украины и пересмотреть стратегическое видение новых союзов и альянсов.

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"Это не будет касаться только нас, это будет мировой вопрос. Поэтому работы будет еще достаточно много", - добавил руководитель украинской разведки.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Война России против Украины

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что развязанная страной-агрессором РФ война против Украины может завершиться уже к зиме. Он подчеркнул, что контрнаступлений Вооруженных сил Украины может быть несколько.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник подчеркнул, что война в Украине может завершиться до конца 2023 года. По его словам, главным вопросом остается то, предоставят ли Украине ракеты дальнего действия и истребители западного образца. И он должен быть решен уже сейчас. Получение Украиной этого вооружения будет способствовать завершению войны.

Как отметил президент Владимир Зеленский, украинское государство впереди ждут главные сражения в развязанной страной-агрессором Россией войне. Нужно освободить своих людей из российской неволи и восстановить территориальную целостность.

"Мы должны освободить нашу землю и наших людей из российской неволи. Мы должны восстановить полную линию нашей государственной границы - как на суше, так и на море", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео о том, почему Буданова заочно арестовали в РФ:

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