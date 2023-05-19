Москва решила 'отомстить' за ордер на арест Путина: объявила в розыск гаагского прокурора

Прокурора Гааги объявили в розыск через два месяца после того, как был выдан ордер на арест главы Кремля.

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Россия "отомстила" суду в Гааге за Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Википедия

Министерство внутренних дел страны-агрессора России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, который выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена РФ из-за похищения детей из Украины.

Как сообщает Медиазона, об этом говорится в базе розыска российского МВД. Прокурора Гааги объявили в розыск через два месяца после того, как был выдан ордер на арест главы Кремля.

РФ объявила в розыск гаагского прокурора / Медиазона

Согласно информации в карточке МВД РФ, прокурора МУС разыскивают по статье Уголовного кодекса, однако по которой именно – не указано. Вероятно, это своеобразная "месть" от россиян за то, что суд Гааги выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

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Ордер на арест диктатора Путина

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

Как пояснил бывший судья Международного уголовного суда в Гааге Владимир Василенко, ордер обязывает Владимира Путина явиться в Гаагский суд для дачи показаний, если же диктатор этого не сделает, то Интерпол объявит его в международный розыск.

По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, Путин теперь субъект с официальным статусом подозреваемого в совершении международного преступления. Арестовать Путина могут в 123 странах, где ратифицирован Римский устав.

В то же время пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

"Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, выходящие из Международного суда, будут для нас "юридически ничтожными", - сказала Захарова.

Смотрите видео о том, когда зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев получит ордер от Гааги:

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