"Украинская армия 10 лет будет в боевом режиме": Свитан назвал реальные сроки окончания войны

Свитан подчеркнул, что до конца текущего года ВСУ могут уничтожить российские войска и выйти на государственную границу.

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Свитан назвал реальные сроки окончания войны / Коллаж: Главред, фото: Личный архив Романа Свитана, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку в страны Европы, чтобы договориться о военной помощи для проведения второго контрнаступления. Первый этап наступления уже начат, но для достижения прорыва осталось решить некоторые ключевые вопросы. Существует возможность, что для успешных армейских операций необходимо лишь несколько дополнительных эшелонов. Такое мнение в интервью Главреду выразил полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Европа будет поддерживать нас даже не до конца, а до победы. Однозначно, наши партнеры с нами до триумфа – все они ставят на победу и разгром российской армии в Украине", - подчеркнул полковник запаса.

Как отметил Свитан, президент съездил за помощью для наступления, в рамках которого ВСУ будут отсекать Донбасс от России. Для этого нужны боевые самолеты, танки Abrams и некоторые системы ПВО, подходящие для выполнения наступательных задач. По словам эксперта, чем чаще Зеленский будет посещать Европу и общаться с лидерами европейских стран, тем лучше будет для организации второго этапа украинского контрнаступления.

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"Нам очень важно получить боевые самолеты. Если будет хотя бы одна бригада, 40 самолетов, мы точно до конца этого года выйдем на государственную границу. Далее, когда выйдем на границу, отсечем российскую армию от поставок, будем зачищать часть Крыма и часть Донбасса. Зачистка может состояться уже в следующем году", - отметил он.

Свитан подчеркнул, что до конца текущего года, в таком режиме, ВСУ могут уничтожить российские войска и выйти на государственную границу. Эту важную стадию в развертывании оборонительных операций можно будет считать первым этапом победы Украины в войне. Однако, для достижения полной победы, нужно, чтобы Российская империя развалилась.

"Пока Российская империя существует, о глобальной победе можно не говорить. Развал России может произойти в сроки от нескольких до десятка лет. Империя может расколоться и волны войны между государственными образованиями, которые возникнут на месте РФ, будут докатываться до наших границ. Поэтому нам придется примерно 10 лет держать свою армию в боевом режиме вдоль государственной границы. Это будут не горячие военные действия, однако нам все равно нужно отсекать такие волны, которые будут идти из России", - подчеркнул Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Развал Российской Федерации

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба - в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать русских на территории Российской Федерации.

Глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

Смотрите видео о том, как в интервью Главреду Роман Свитан рассказал, когда силы обороны Украины перейдут к масштабной контрнаступательной операции:

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