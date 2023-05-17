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"Окоп смерти": пленный "вагнеровец" рассказал о бешеной "мясорубке" на фронте

Алина Дембицкая
17 мая 2023, 21:55 обновлено 17 мая, 22:01
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Оккупант заявил, что война не стоит тех денег, которые им обещали, и убеждал, что если бы знал, куда идет, то якобы ни за что не пошел бы.
армия рф, оккупанты
Пленный "вагнеровец" рассказал о безумных потерях / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины во время обороны Бахмута взяли в плен "вагнеровца", которого бросили собратья. Видео с допросом пленного оккупанта опубликовал командующий Сухопутных войск Александр Сырский в Telegram.

Пленным захватчиком оказался 39-летний Ватрушев Денис Алексеевич из Ханты-Мансийского округа. Он был завербован Пригожиным в ЧВК "Вагнер" из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство. "Вагнеровец" рассказал, что на их позициях есть окоп с мертвыми оккупантами "где труп на трупе лежит".

"Здесь мясорубка, здесь все приходят в одну сторону. Там окоп смерти. Там труп на трупе лежит, по дороге даже двухсотых не выносят, я выносил трехсотых. Нам напели песню, пообещав, что просто будем стоять и ничего не делать", - рассказал оккупант.

видео дня

Россиянин рассказал, что во время ожесточенных боев под Бахмутом получил минно-взрывную травму ноги. Собратья оккупанта даже не думали его забирать, они его просто бросили. Ватрушев просидел раненым 4 дня, а затем попал в плен.

"Меня свои же бросили... Они бросили меня, вот что я хочу сказать. Я теперь здесь. А там питания даже нет. Если ты не выполняешь приказ – командир тебя просто застрелит там", - рассказал Ватрушев.

Оккупант также заявил, что война не стоит тех денег, которые им обещали, и убеждал, что если бы знал, куда идет, то якобы ни за что не пошел бы.

Потери России на войне против Украины

Недавно координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что российская армия в целом потеряла 100 тысяч военных на войне в Украине только с декабря. Из них 80 тысяч раненых и 20 тысяч ликвидированных. Почти половина ликвидированных - это бойцы ЧВК "Вагнера". Часть из них являются заключенными, которых освободили из тюрьмы для того, чтобы послать на фронт.

Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, во время боев на востоке бывают дни, когда Россия теряет в десять раз больше военных, чем Украина.

"У нас бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10. Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но меньше с тем", - рассказала она.

Ранее главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин удивил заявлением о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области. Он записал истеричное видео с обвинениями в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. При этом Пригожин показал целые горы трупов наемников Вагнера, уничтоженных под Бахмутом.

Смотрите видео о том, насколько Россия близка к поражению в Украине:

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