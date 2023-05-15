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Попал под минометный обстрел: в тяжелых боях под Бахмутом погиб молодой снайпер из Закарпатья

Алина Дембицкая
15 мая 2023, 17:06 обновлено 15 мая, 17:21
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Российские захватчики ударили из минометов по позициям украинских защитников, в результате чего Василий получил смертельное ранение.
погибший защитник
Под Бахмутом погиб молодой снайпер Василий Величко / Коллаж: Главред, фото: Горинчевская территориальная община, ua.depositphotos.com

В тяжелых боях за Украину погиб молодой снайпер Василий Величко. Жизнь защитника оборвалась вблизи села Ивановское, что под Бахмутом. Воин был родом из Закарпатья, сообщает Горинчевская территориальная община в Facebook.

Василий Величко родился в 1988 году, жил в селе Березовое в Горинчевской сельской общине Хустского района Закарпатской области. Он был снайпером (2 категории) отделения снайперов роты огневой поддержки воинской части А7124 (Хуст), по званию – старший солдат.

Защитник мужественно боролся за свободу и независимость нашей страны. Однако 14 мая российские захватчики ударили из минометов по позициям украинских защитников, в результате чего Василий получил смертельное ранение.

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"Невосполнимая потеря ... Еще одну молодую жизнь унесла эта война... Трудно найти слова для утешения, которые бы смогли уменьшить душевную боль от потери родного человека... Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям павшего воина!" - говорится в сообщении общины.

Напомним, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.

Также сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет. Защитник Украины принял свой последний бой 11 мая 2023 года в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

Кроме того, в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

Смотрите видео о том, как ВСУ системно контратакуют оккупантов РФ под Бахмутом:

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