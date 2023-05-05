"Худшая из возможных потерь": в тяжелых боях под Бахмутом погиб известный эксперт по энергетике

В Сети вспоминают Алексея Хабатюка как высококвалифицированного специалиста в области работы с данными и цифрами.

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На войне погиб известный энергетик и эксперт Алексей Хабатюк / Коллаж: Главред, фото: Facebook Алексея Хабатюка, ua.depositphotos.com

В тяжелых боях за Украину погиб известный украинский эксперт по энергетике и сержант Вооруженных сил Украины Алексей Хабатюк. Смерть неожиданно застала защитника 4 мая под Бахмутом. Об этом сообщил экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Мне впервые сказали вчера, что Алексей Хабатюк погиб. Я не хотел верить и больше никому не говорил... Сегодня начали поступать подтверждения от общих знакомых. Верить в это не хочется", - отметил Коболев.

Как отметила дочь защитника Юлия, по последней информации, Алексей Хабатюк погиб в результате ранения обломком от мины во время выполнения задания в Бахмуте.

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"Захоронение будет происходить в Киеве. Тело еще не довезли, поэтому детали предоставим позже, когда будем сами знать", - проинформировала она.

В Сети вспоминают Хабатюка как высококвалифицированного специалиста в области работы с данными и цифрами. Многие пользователи выражают свои соболезнования семье погибшего энергетика.

"Худшая из возможных потерь для украинской энергетики. В бою погиб Алексей Хабатюк. Тех, кто бы сочетал в себе столько интеллекта высшего сорта, технологическую компетентность и такую честность и принципиальность, я просто не знаю. Благодарю тебя за все, Алексей, и вечная память", - написал соучредитель энергетического кооператива "Солнечный город" Андрей Зинченко.

Алексей Хабатюк работал в сфере возобновляемой энергетики, работал в Госагентстве экоинвестиций, возглавлял Фонд целевых экологических инвестиций. В 2016-2021 годах работал в департаменте энергоэффективности "Нафтогаза". После начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ – имел звание сержант.

1 мая Хабатюк сообщил, что возвращается в Донецкую область и обнародовал оттуда фото. А уже через несколько дней его не стало.

Напомним, что в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

Также сообщалось, что в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб наиболее результативный зенитчик Вооруженных сил Украины - Андрей Линейчук с позывным "Кельт". За время полномасштабной войны защитник сбил наибольшее количество средств воздушного нападения противника.

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