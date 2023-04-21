Попал под артиллерийский обстрел: в боях за независимость Украины погиб 28-летний защитник

Воин мужественно защищал наше государство, будучи стрелком в составе стрелковой роты одной из воинских частей Национальной гвардии Украины.

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В боях за независимость Украины погиб 28-летний защитник / Бусская городская территориальная община Львовской области, ua.depositphotos.com

В тяжелых боях с российскими оккупантами погиб 28-летний житель Львовщины Пивовар Марьян Васильевич. Защитник попал под артиллерийский обстрел возле населенного пункта Новокалиново 19 апреля.

"С глубокой грустью сообщаем, что 19 апреля во время артиллерийского обстрела вблизи н. п. Новокалиново Донецкой области при выполнении боевого задания погиб наш земляк, 28-летний житель села Кизлов Пивовар Марьян Васильевич", - сообщила Бусская городская территориальная община Львовской области.

Отмечается, что воин был призван на военную службу с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину и мужественно защищал наше государство, будучи стрелком в составе стрелковой роты одной из воинских частей Национальной гвардии Украины.

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"Бусская городская община выражает искренние соболезнования родным и близким солдата. Разделяем вашу боль невосполнимой утраты и склоняем голову в глубокой скорби и молитве... Светлая память и вечный почет герою, который отдал жизнь за независимость и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях в Донецкой области погиб 22-летний пограничник из Коломыи Ивано-Франковской области Назар Цыган. Жизнь защитника оборвалась в результате артиллерийского обстрела в населенном пункте Серебрянка Бахмутского района.

Также сообщалось, что российские оккупанты убили украинского командира Антона Зайца. Боец с позывным "Чехов" защищал Украину с 2014 года. Он воевал на Донбассе и в Херсонской области. Военный был родом из Кременчуга и погиб 18 марта под Бахмутом.

Кроме того, в тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 41-летний мастер спорта по гребле Александр Дикий. Жизнь защитника оборвалась 16 апреля на Донбассе.

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