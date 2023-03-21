В свои 22 мужественно защищал родную землю: в тяжелых боях за Украину погиб молодой пограничник

Воин погиб в результате артиллерийского обстрела в населенном пункте Серебрянка Бахмутского района Донецкой области.

В тяжелых боях за Украину погиб молодой пограничник Назар Цыган / Facebook Богдана Станиславского

В тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 22-летний пограничник из Коломыи Ивано-Франковской области Назар Цыган. Жизнь защитника оборвалась в Донецкой области. Печальную весть сообщил председатель Коломыйской городской общины Богдан Станиславский.

По его словам, защитник служил по контракту с 2019 года. С начала полномасштабного вторжения встал на защиту Украины в рядах Лисичанского пограничного отряда. Воин погиб во время боевого столкновения с врагом 20 марта.

"Искренне сочувствую семье, родным и всем кто знал Назара с этой невосполнимой утратой. Он был верен своей присяге до последнего. Отважно и мужественно защищал родную землю и всех нас. Пусть покоится с Богом. Вечная память и вечная слава воину!", - говорится в сообщении.

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Как сообщают "Окна", 22-летний Назарий Цыган родился и вырос в Коломые. С 12-ти лет вступил в скаутскую организацию "Пласт", был участником многих странствий и лагерей. Пластовую присягу принес в шалаше имени Максима Железняка. Активист Революции Достоинства.

Еще юношей выбрал для себя военную карьеру. После окончания школы пошел на срочную службу в ВСУ. Далее подписал контракт с Государственной пограничной службой.

Погиб в результате артиллерийского обстрела в населенном пункте Серебрянка Бахмутского района Донецкой области.

21 и 22 марта в Коломыйской общине объявлено днями траура. Все развлекательные мероприятия должны быть перенесены или отменены.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 24-летний защитник, младший сержант Вооруженных сил Украины Артем Рапота. Воин погиб возле населенного пункта Червонопоповка Северодонецкого района Луганской области. У него осталась мать.

Также в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

Кроме того, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы. Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

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