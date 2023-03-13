"Он в раю, потому что в аду уже побывал": в бою за Бахмут погиб командир роты "Холодного яра"

Александр Басалыга принимал активное участие в Революции достоинства, а затем решил пойти на добровольную службу в ВСУ, чтобы освободить украинский Донбасс.

В бою за Бахмут погиб командир роты "Холодного яра" Александр Басалыга / facebook.com/iryna.rybakova.7

В тяжелых боях за Бахмут Донецкой области погиб 31-летний командир роты 93-й механизированной бригады "Холодный яр" Александр Басалыга на позывной "Монгол". Об этом сообщила пресс-секретарь 93-й бригады Ирина Рыбакова в Facebook.

Александр Басалыга родился и вырос в городе Днепр. Он принимал активное участие в Революции достоинства, а затем решил пойти на добровольную службу в Вооруженные силы Украины с целью освободить украинский Донбасс от оккупантов. Александр служил в составе 1-й отдельной танковой бригады в качестве наводчика танка и участвовал в боях за Дебальцево.

В 2016 году Александр получил орден "За мужество" III степени. Тогда, после успешного обеспечения боевых действий у Волновахи, мужчине поручили командовать танковым экипажем. Басалыга имел еще несколько ротаций на Донбасс.

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Известно, что он учился в Военном институте танковых войск НТУ "Харьковский политехнический институт", где получил офицерское звание.

Когда началась полномасштабная война, защитник решил прямо участвовать в боях, приняв командование ротой в батальоне Богдана Дмитрука. В ходе длительной войны в Бахмуте Александр Басалыга пережил тяжелое ранение. Некоторое время он передвигался на инвалидной коляске, но выздоровел и продолжил командовать своей ротой.

В декабре 2022 года Героя наградили медалью "Защитнику Отечества".

"Сан Саныч погиб в Бахмуте. И я думаю, что он в раю, потому что, как говорится, в аду он уже побывал", - написала Рыбакова.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 24-летний защитник, младший сержант Вооруженных сил Украины Артем Рапота. Воин погиб 20 февраля возле населенного пункта Червонопоповка Северодонецкого района Луганской области. У него осталась мать.

Также в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

Кроме того, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы. Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

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