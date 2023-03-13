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"Враг существенно продвинулся": Жданов оценил, сможет ли РФ продолжить наступление после боев за Бахмут

13 марта 2023, 17:20
За все время штурма Бахмута захватчики потеряли там около 50 тысяч единиц личного состава.
'Враг существенно продвинулся': Жданов оценил, сможет ли РФ продолжить наступление после боев за Бахмут
Жданов рассказал, сможет ли РФ продолжить наступление после боев за Бахмут/ Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Украинские защитники продолжают держать оборону под Бахмутом, уничтожая много вражеской техники и личного состава. Впрочем, ситуация в городе пока очень сложная. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"В течение последней недели есть существенные продвижения врага с севера города, а на юге на трассе Т0504 идут тяжелые бои. В целом ситуация в районе Бахмута является очень сложной. Россияне не могут "замкнуть" город, поэтому пошли на расширение узкого коридора, который соединяет город с подконтрольными Украине территориями. Риск еще заключается в том, что они могут прорвать нашу оборону в любом месте на Севере или на юге. Это может произойти не сразу за Бахмутом, а ближе к Ивановскому", - пояснил Жданов в эфире 24 канала.

По его словам, удлинение этого коридора усложняет логистику для украинских защитников, поскольку простреливается артиллерией врага. Следовательно, обеспечивать Силы обороны Украины в самом Бахмуте становится все труднее.

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Военный эксперт отметил, что российские захватчики не могут перейти реку Бахмутку – она стала линией фронта. Оккупанты пытаются обойти ее с севера и юга, но такая естественная преграда является очень выгодной для обороны ВСУ.

Он также рассказал, что российские оккупационные войска несут огромные потери под Бахмутом Донецкой области. За все время штурма города захватчики потеряли там около 50 тысяч единиц личного состава.

"Во-первых, потери россиян бешеные. Во-вторых, за Бахмутом в районе Часова Яра на господствующих высотах уже готов рубеж обороны. Если будет принято решение об уходе из Бахмута, то мы "садимся" на следующий рубеж обороны и россияне должны будут начать все сначала", - сообщил военный эксперт.

Как отметил Жданов, у войска оккупантов недостаточно сил для того, чтобы атаковать новую линию обороны. Страна-агрессор Россия уже сосредоточила в Украине практически все свои возможности – регулярных частей оккупационного войска не осталось. По его словам, сегодня даже российские десантники доукомплектовываются на месте личным составом, который был мобилизован осенью и зимой.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ситуация в Бахмуте

Недавно солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, что боевые действия вокруг Бахмута продолжаются непрерывно. Захватчики круглосуточно атакуют, используя "Грады", танки, артиллерию и мины.

По словам военного эксперта Олега Жданова, российские оккупационные войска продолжают безостановочно штурмовать Бахмут Донецкой области. Захватчики имеют частичный успех, а потому руководство Вооруженных сил Украины может принять решение о выводе украинских бойцов из города.

"Я думаю, что командование примет такое решение несмотря на то, что нам удалось за последние сутки не допустить продвижения российских войск на замыкание кольца вокруг города. За сутки враг не продвинулся в сторону окружения ни на метр. Мы удерживаем фланги на севере, северо-западе и юго-западе от Бахмута", - рассказал он.

Как отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сейчас в Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои с российскими захватчиками. Но Вооруженные силы Украины мужественно держат оборону и пока не собираются покидать город-крепость.

"Пока нет. Там продолжаются бои, есть проблемы... Там сегодня был командующий Сырский и соответственно оценена оперативная обстановка. Да, есть проблемы - взорвали мост, который позволял обеспечивать надлежащее снабжение Бахмута. Но там есть другие возможности, обеспечение продолжается. Соответственно оперативная обстановка такая же, как была вчера, позавчера и тому подобное. Идут интенсивные уличные бои", - отметил Подоляк.

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война в Украине Олег Жданов война России и Украины
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