Когда ждать следующей ракетной атаки: Жданов сделал тревожный прогноз

По данным украинской разведки, у РФ еще есть в запасе несколько сотен ракет Х-101 и Х-555. Также у оккупантов еще есть немного "Калибров" морского базирования.

Жданов рассказал, когда ждать следующей ракетной атаки / Главред, УНИАН

Запасы ракет в страны-агрессора России истощаются, однако захватчики не отказались от своей главной цели, а потому продолжат терроризировать мирных украинцев. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, когда ждать следующей атаки.

"Запасы ракет в РФ истощаются. Возможно, такой длительный перерыв произошел за счет подготовки в условиях нехватки ракет. Вполне вероятно, что такая тенденция может сохраниться и в дальнейшем. Ведь россияне могут изготавливать за месяц 40-50 ракет. В течение этой атаки было 48 крылатых ракет, 6 "Кинжалов", которые у РФ в огромном дефиците, потому что их было произведено всего несколько десятков с начала их взятия на вооружение. Если считать удары в течение года, они уже использовали 9 штук. Поэтому вполне вероятно, что следующий удар можем ожидать где-то через 3-4 недели", - рассказал Жданов.

Как отметил военный эксперт, по данным украинской разведки, Россия еще имеет в запасе несколько сотен ракет Х-101 и Х-555, но их доля уменьшилась. Кроме того, у российских оккупантов еще есть немного "Калибров" морского базирования.

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"Не забываем также и о том, что РФ вдобавок к этому еще может выпускать за месяц 40-50 крылатых ракет", - подчеркнул он.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Массированная ракетная атака по Украине 9 марта

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

В результате ракетной атаки уже известно о шестерых погибших. Пять человек погибли под завалами собственного дома на Львовщине, еще один человек – в Днепропетровской области. Также есть пострадавшие и разрушения.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские захватчики во время массового ракетного удара в ночь на 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного типа. В частности, были выпущены по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал", которые Украина не может сбивать.

В свою очередь кровожадные россияне начали выражать в соцсетях "радость" из-за ракетной атаки по украинцам. Они не только одобрительно отзывались о таком акте жестокости, но и призывали бить по Украине еще больше. Соответствующие комментарии появились в разных российских пабликах.

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