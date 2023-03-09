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России понадобится месяц на подготовку нового ракетного удара, ее огневая мощь слабеет - Олег Жданов

Анастасия Заремба

журналист

9 марта 2023, 15:00
Россияне до сих пор считают, что ударами по энергообъектам им удастся разозлить общество, чтобы украинцы согласились на мир в обмен на территории Украины.
Олег Жданов, ракетный обстрел
Россия истощает запасы ракет, к лету интенсивность обстрелов пойдет на спад - Олег Жданов / Главред

Россия впервые за почти два месяца прибегла к массированной ракетной атаке по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила более 80 ракет разного типа с разных носителей. В частности, ударам ракетами X-22 и Х-47 "Кинжал", которые трудно сбить украинской ПВО, подверглась энергетическая инфраструктура, из-за чего украинцы имели перебои с электроэнергией, водой, теплом и интернетом.

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, сколько времени понадобится России для подготовки к новому массированному удару, почему Россия до сих пор наносит удары по энергообъектам и почему огневая мощь ударов РФ к лету будет ослабевать.

Массированная атака в ночь на 9 марта - первая за длительное время. Учитывая, какие виды вооружения были задействованы, какова была цель этой атаки? На что надеялась Россия, когда одновременно задействовала и дроны, и самолеты?

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С военной точки зрения все логично. Чем более разнообразны средства огневого поражения, тем труднее с ними бороться. Что россияне и продемонстрировали - нам было очень тяжело, потому что все эти типы вооружения сбиваются по-разному. Не говоря уже о том, что ракетные удары наносились одновременно с трех направлений – с севера, юга, востока.

Цель россиян остается без изменений - создание максимального социального напряжения. То есть максимальное поражение инфраструктуры Украины для того, чтобы разозлить общество в расчете на то, что украинцы начнут соглашаться на мир в обмен на территории.

Получается, что Россия все это время собирала вооружение?

Да, это можно обосновать тем, что запасы ракет у РФ истощаются. Возможно, такой длительный перерыв произошел за счет подготовки в условиях нехватки ракет. Вполне вероятно, что такая тенденция может сохраниться и в дальнейшем. Ведь россияне могут изготавливать за месяц 40-50 ракет. В течение этой атаки было 48 крылатых ракет, 6 "Кинжалов", которые у РФ в огромном дефиците, потому что их было произведено всего несколько десятков с начала их взятия на вооружение. Если считать удары в течение года, они уже использовали 9 штук. Поэтому вполне вероятно, что следующий удар можем ожидать где-то через 3-4 недели.

Россия снова била по энергообъектам. Могут ли у нее измениться цели для ударов в ближайшее время?

Нет, цели не изменятся, потому что россияне нашли самое слабое звено в нашей обороне. Ударами по энергосистеме РФ решает несколько задач, ведь этим они, с одной стороны, разрушают ее, а с другой – расшатывают ситуацию в обществе. Гоняться за расположением наших резервов очень трудно, потому что тогда надо вести разведку в режиме онлайн, чтобы поймать военные резервы в районах сосредоточения. У нас нет складов, потому что техника идет фактически прямым ходом, поэтому общество, по мнению россиян, остается самым слабым звеном. Например, после ночной атаки пропал интернет по всей Украине, а это – информация. Когда люди ею не владеют, начинается нервотрепка, которая может перерасти в панику. Так почему бы России, допустим, не продолжать удары по городам, где либо находятся подстанции, питающие серверы, либо по самим серверам?!

Если смотреть на атаки, то фактически Россия сосредоточилась на нескольких городах – Харькове, Днепре, Киеве и Львове. Как бы вы это объяснили?

Николаев, Житомир, Львов, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса, Киев – это те ключевые города, которые больше всего влияют на общественное мнение. Ведь фактически Россия не отталкивается от того, куда именно она может достать ракетами. Для нее это – не аргумент, ведь дальность пуска крылатой ракеты "Калибр" достигает 1500 километров, а "Кинжала" - 2000 километров. То есть они покрывают всю территорию Украины, поэтому для РФ нет разницы, в какую часть Украины бить этими ракетами.

Как вы думаете, каковы перспективы дальнейших ударов? Вы сказали, что Россия, вероятно, может нанести следующий массированный удар по меньшей мере через месяц - есть ли у нее для этого силы?

У России, по данным украинской разведки, еще есть в запасе несколько сотен ракет Х-101 и Х-555, но их доля уменьшилась. Не забываем также и о том, что РФ вдобавок к этому еще может выпускать за месяц 40-50 крылатых ракет.

Могут ли эти массированные атаки в будущем стать предвестником для наступления со стороны РФ?

Удары 24 февраля 2022 года от сегодняшних кардинально отличаются, потому что тот удар в основном был направлен на военные объекты. Тогда россияне пытались погасить нашу систему ПВО и воздушные силы в целом. Сразу за этим ударом был массированый авиационный удар. Сегодня такая тактика уже не применяется, потому что российские самолеты боятся залетать в наше пространство. Удар направлен именно на инфраструктуру, которая способна создать больше всего сложностей в жизнедеятельности общества. Отсутствие воды, электричества, тепла создает дискомфорт для украинцев, тогда как по военным объектам РФ ударов почти не осуществляет. Кстати, стоит уточнить, что сегодня Вооруженные Силы РФ находятся в том состоянии, когда не могут проводить массированных атакующих действий. Мы это видим на примере ситуации вокруг Бахмута, Авдеевки. У русских очень сильно ограничены возможности, и их армия уже не та, которая шла на вторжение год назад. Поэтому здесь я бы не проводил параллелей, потому что год назад Россия обеспечивала вторжение своих войск и громили, в основном, военные объекты ВСУ.

Если РФ не реже одного раза в месяц будет проводить такие массированные удары, чего ждать весной и летом – насколько эти удары могут представлять угрозу для украинцев?

Нам с вами стоит ждать того, что интенсивность таких ударов будет снижаться, а эффективность ПВО – расти. Не надо забывать, как бы россияне не пытались бы что-то изготовить, общее количество ракет в РФ уменьшается, потому что тратят они гораздо больше, чем производят. Кроме того, до конца марта мы должны получить комплексы "Patriot", что даст нам шанс бороться с "Кинжалами". Поэтому для рядового украинца тенденция положительная.

война в Украине Олег Жданов ракетный удар
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