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"Скоро почти на каждом российском предприятии будет что-то взрываться": эксперт назвал причину

7 марта 2023, 02:32
Военно-политический обозреватель подчеркнул, что вся инфраструктура и коммуникации России находятся в состоянии техногенного коллапса.
Александр Коваленко
Коваленко объяснил, почему в России постоянно что-то взрывается / Facebook Александр Коваленко, УНИАН

На территории страны-агрессора России постоянно происходят какие-то взрывы. В частности, события в Брянской области, которые произошли в конце прошлой рабочей недели, вероятно, вызвали у российского диктатора Владимира Путина удивление и, возможно, даже страх. Однако "бавовна" на территории РФ будет продолжать эволюционировать. Об этом ТСН.uа рассказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Это связано со многими факторами. Надо понимать, что кроме некоторых достаточно специфических факторов, есть и достаточно реалистичные. А именно – деградация не только их техники безопасности на предприятиях, а еще и деградация технологических и технических процессов. Кроме всего прочего, не только деградация технологических и технических процессов производства, но и, самое главное, – непосредственный коллапс техногенного порядка", - пояснил эксперт.

Он также отметил, что в это время почти каждое предприятие, вся инфраструктура и коммуникации России находятся в состоянии техногенного коллапса, когда все эти системы не обслуживаются должным образом, регулярные ремонтные работы не проводятся или же проводятся с коррупционной составляющей, которая имеет свое влияние.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

"Итак, так или иначе эти инциденты имеют довольно естественный характер. После того, как против России начали вводить санкции в 2014 году, эта ситуация постепенно ухудшалась. Наиболее ярко мы могли это наблюдать в их газовой инфраструктуре. Еще до 2022 года постоянно там что-то взрывалось. Это было эффектом техногенного коллапса, когда техника безопасности, общее состояние всех коммуникаций, систем инфраструктуры ухудшались и деградировали. 2022 год исключительно катализировал этот процесс. Довольно скоро это будет касаться почти каждого предприятия", - подчеркнул военно-политический обозреватель.

"Бавовна" на территории РФ

Вечером 2 марта в районе подмосковной Коломны произошел мощный взрыв, который слышали практически во всех районах города. Именно в этом населенном пункте находится Конструкторское бюро машиностроения, которое разработало оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М и гиперзвуковые ракеты Кинжал.

По словам очевидцев, сначала в Подмосковье был слышен свист, а потом был взрыв, от которого в домах дрожали окна.

"Взрыв произошел в воздухе. С большой вероятностью речь идет о беспилотнике. Но пока сказать точно нельзя, поскольку обломки найти не могут", - заявили росСМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Кроме того, 3 марта в районе российского международного аэропорта Брянска прогремела мощная "бавовна". По данным росСМИ, местные жители услышали 2 взрыва. Там якобы сработала российская система ПВО по украинскому дрону.

Другие же СМП РФ распространили фейки о том, что на самом деле ПВО не срабатывала и никакого дрона не было. Все это они спихнули на истребитель, который якобы "проходил звуковой барьер".

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