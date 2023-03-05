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Генерал-майор запаса СБУ оценил перспективу сворачивания "большого наступления" России на Украину

5 марта 2023, 03:30
Ягун подчеркнул, что любое наступление требует значительного количества ресурсов и подготовки, поэтому оно не может быть завершено в течение месяца.
армия РФ
Генерал-майор запаса СБУ оценил перспективу сворачивания "большого наступления" России на Украину / Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжат сдерживать российские оккупационные войска, и в ближайшее время наступление РФ вряд ли прекратится. Такое мнение в интервью Главреду выразил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

Как отметил Ягун, любое наступление требует значительного количества ресурсов и подготовки, поэтому оно не может быть завершено в течение месяца.

"Я бы не считал, что так называемое наступление РФ должно прекращаться в начале марта. Потому что любое наступление предполагает определенное количество материально-технического обеспечения, мотивации, людей, ресурсов", - рассказал генерал-майор запаса СБУ.

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По его словам, хотя интенсивность потерь снизилась по сравнению с началом войны, российская сторона все еще несет большие потери.

"То, что они должны в это время вбрасывать в горнила наступления – это личный состав. И по количеству людей, которые ликвидируются со стороны РФ, мы видим, что интенсивность потерь то повышается, то снижается, но всегда держится на уровне 600 человек. Это очень много. Вы помните дни, когда было по тысяче человек в день, то есть фактически одна БТГр в день сгорает в горниле этой войны. Для очень многих – это невероятная цифра, потому что никто не понимает, для чего это нужно. Никто не понимает смысла их "СВО", ведь если вы понимаете, что не можете накопить сил для продвижения на десятки километров, то продвижение, как говорили наши партнеры, на 7-8 километров в месяц на некоторых участках – это бред. Потому что с такими темпами лет за 50 они, возможно, дойдут до Киева", - отметил Ягун.

Напомним, недавно Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ заявил, что из-за состояния здоровья и в связи с новым курсом терапии российский диктатор Владимир Путин не сможет полноценно осуществлять руководство так называемой "специальной военной операцией" в Украине. Таким образом, наступление РФ могут "свернуть" и перейти к обороне.

"Путин не готов к резким решениям, когда в ближайшее время может оказаться неспособным адекватно и вовремя реагировать на вызовы. В связи с приближением нового курса терапии, который по плану должен начаться 5 марта, и в связи с отсутствием возможности в это время полноценно осуществлять руководство "СВО", встал вопрос о продолжении наступления на фронте", - говорится в сообщении.

К слову, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил ,что "большое наступление" россиян уже угасло. Сейчас есть 5 направлений, на которых россияне имеют попытки атаковать, но наши бойцы, представители всего сектора безопасности и обороны мужественно защищают наше государство.

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