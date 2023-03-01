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Цель Путина – "уничтожить" Украину, он не собирается выводить войска – МИД Германии

1 марта 2023, 17:35
Представители более 140 государств призывали директора страны-агрессора России Путин не начинать войну, но он так ничего и не понял, сказала Анналена Бербок.
Бербок, Путин
Путину не нужны реальные переговоры с Украиной - Бербок / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Директор страны-оккупанта России Владимир Путин не собирается вести мирные переговоры для завершения войны против Украины и выводить свои оккупационные войска. Его целью является "уничтожение" украинского государства. Представители более 140 стран ездили в Москву и пытались убедить Путина не начинать войну, но не смогли ничего сделать. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

В интервью ARD она рассказала о том, что Путин не стремится к миру с Украиной, а хочет "уничтожить" государство. Он не собирается выводить свои оккупационные войска и намерен продолжать войну.

"Он не хочет говорить, он хочет уничтожить Украину. Он не готов отвести своих солдат, он не готов прекратить убивать", - считает Бербок.

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По ее словам, мировые государства разочарованы решением Путина начать войну. Его пытались убедить этого не делать.

"Представители более 140 стран неоднократно ездили в Москву, чтобы дать понять российскому президенту, что война повредит всему миру", - сказала Бербок и добавила, что Путин так ничего и не понял.

Также Анналена Бербок, комментируя "мирный план" Китай по войне против Украины, подчеркнула – Пекин опубликовал "позиционный документ", а мирный план уже поддержали 140 государств на Генеральной ассамблее ООН на прошлой неделе.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что силы обороны Украины готовятся не только отражать наступление оккупантов России, но и к собственному контрнаступлению. Решение о переходе в атаку будет принято на Ставке верховного главнокомандующего войсками Владимира Зеленского.

В Главном управлении разведки Минобороны отметили, что армия Украины весной сможет перейти к реализации контрнаступательной операции. Одной из целей будет удар по российским оккупантам между захваченным Крымом и Россией. ВСУ планируют полностью освободить свои территории от вражеской оккупации.

Министр обороны Алексей Резников предположил, что ВСУ для перехода в контрнаступления нужна боевая авиация. Армия должна сломить преимущество врага в воздухе на захваченных землях. Для этого подойдут современные боевые самолеты – F-16, Gripen или Tornado.

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Наступление России:

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