Армии Украины нужны передовые F-16, Gripen или Tornado для перехода в контрнаступление – Резников

Украине нужно сломить господство страны-агрессора России над оккупированными территориями в воздухе, сказал министр обороны Алексей Резников.

Украине нужны Gripen или Tornado, чтобы сломить агрессора Россию в воздухе - Резников / Коллаж Википедия

Силам обороны Украины для перехода к контрнаступательной операции понадобятся современные истребители типа F-16, Gripen или Tornado. ВСУ нужно сломить господство россиян в небе над оккупированными территориями. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью La Repubblica он рассказал о том, что Украине для контрнаступления нужны современные боевые самолеты, которые должны быть оснащены новейшими радарами.

"Чтобы сломить российское господство в небе над оккупированными территориями и начать контрнаступление, нам нужны F-16, или Gripen, или итальянские Tornado... неважно, какой модели, лишь бы они были современными и имели новейшие радары", - отметил министр.

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Также Алексей Резников подчеркнул, что на девятой встрече в формате Рамштайн страны-союзники поняли – время имеет решающее значение.

Какая авиация нужна ВСУ для контрнаступления

F-16

Американский истребитель F-16 – многофункциональная платформа, которая может использоваться как для бомбардировок вражеских целей, так и для организации противовоздушной обороны. Самолет может функционировать в условиях радиоэлектронных помех и во время применения систем ПВО.

Gripen

Saab JAS 39 Gripen – французский многоцелевой истребитель 4-го поколения. Формально это истребитель, но на практике он может применяться для решения различных задач. По сути, это истребитель, штурмовик и разведчик.

У JAS 39 Gripen хорошая балансировка при сверхзвуковом полете, а также высокие взлетно-посадочные характеристики.

Tornado

Боевые самолеты Tornado-IDS используются для непосредственной авиационной поддержки, изоляции места боевых действий, борьбы с вражеской авиацией на земле, за получение господства в воздухе, для перехвата целей противника, обеспечения работы ПВО, ведения разведки и нанесение ударов по целям в море.

Истребители F-16 для Украины

Представитель Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд ранее сказала, что переговоры между Вашингтоном и Киевом по поставкам Украине истребителей F-16 могут длиться еще пару месяцев. По ее словам, американцы не могут дать самолеты до тех пор, пока Украина не подготовит инфраструктуру для их обслуживания.

Президент США Джо Байден полагает, что Украине пока не нужны истребители F-16. По мнению главы Белого дома, бронетехники, которую передают Киеву на данном этапе войны, достаточно, чтобы обеспечить успехи на фронте весной, летом и в начале осени.

Согласно информации CNN, президент Владимир Зеленский работает над списком вооружений, которые необходимы армии Украины. В частности, ВСУ нуждаются в истребителях F-16 и дальнобойных ракетах.

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Наступление России: