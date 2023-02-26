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От F-16 до мощных ракет: Зеленский передаст США новый список оружия для победы

26 февраля 2023, 13:26
Глава государства планирует направить США полный список необходимого вооружения.
Зеленский, F-16
Владимир Зеленский подготовил новый список вооружений для ВСУ / president.gov.ua, Википедия

Президент Украины Владимир Зеленский подготовит новый список оружия и предметов первой необходимости, в которых нуждается Украина.

Документ рассмотрит группа республиканцев из Конгресса США, которая посетила Киев на этой неделе, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что встреча Зеленского с американскими конгрессменами была организована в связи с годовщиной начала войны РФ с Украиной. По информации телеканала, на ней присутствовал председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и еще четыре члена Палаты представителей от республиканцев. Точная дата встречи не уточняется.

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Глава государства сообщил конгрессменам, что Украине необходимы, в том числе истребители F-16 и ракеты большей дальности. Зеленский добавил, что планирует направить им полный список необходимого вооружения.

"У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили прежде всего о его потребностях для победы в этой войне. И он предоставит делегации список оружия, которое необходимо Украине для победы", — добавил Маккол по итогам разговора.

F-16 для Украины

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что Украина может получить истребители F-16. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал видеоролик с самолетом и написал: "Скоро в небе Украины".

По данным журналистов американского издания Politico, военные чиновники подталкивают Министерство обороны США к предоставлению Украине истребителей F-16. Предполагается, что Штатам понадобится несколько недель на принятие решения. Примечательно, в Пентагоне уже официально заявляли, что не исключают поставок истребителей Киеву.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина в будущем планирует полностью обновить свой парк самолетов и заменить старые машины истребителями F-16. ВСУ намерены создать минимум 5 воздушных бригад.

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