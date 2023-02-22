Путин готовится "свернуть" наступление в Украине к 5 марта - генерал СВР

Президент РФ в ближайшее время может оказаться неспособным адекватно и вовремя реагировать на вызовы - у него запланирована терапия из-за болезни.

Владимир Путин якобы думает над тем, чтобы "свернуть" наступление армии РФ в Украине / Фото: сайт Кремля

Из-за состояния здоровья и в связи с приближающимся новым курсом терапии российский диктатор Владимир Путин не сможет полноценно осуществлять руководство так называемой "специальной военной операцией" в Украине. Таким образом, наступление РФ могут "свернуть" и перейти к обороне. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Путин не готов к резким решениям, когда в ближайшее время может оказаться неспособным адекватно и вовремя реагировать на вызовы. В связи с приближающимся новым курсом терапии, который по плану должен начаться 5 марта, и в связи с отсутствием возможности в это время полноценно осуществлять руководство "СВО", встал вопрос о продолжении наступления на фронте", - говорится в сообщении.

По данным канала, Путин проводит консультации с руководством военного блока о возможном сворачивании наступления к 5 марта и переходе в оборону на текущих позициях.

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"Решение президент не принял и пока всё на стадии обсуждения", - отметили на канале.

Новое наступление РФ в Украине

Новое наступление российских оккупационных войск уже началось, заявил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, еще недели две наступление будет нарастать, а его кульминация будет до марта. Это максимум, который оккупанты смогут показать сегодня.

Также Жданов оценил риски нового наступления армии РФ на Киев и Харьков. По его словам, на сегодняшний момент прямой угрозы не существует. Российские войска, которые сосредоточены на границе, способны провести лишь разведку боем, и это их максимум.

Российские оккупанты могут снова пойти в наступление на Харьков и Купянск, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. ВСУ отслеживают все действия противника и в случае атаки оккупантов готовы к ответу.

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