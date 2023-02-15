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РФ готовит наступление на Харьковщине: в ВСУ назвали вероятное направление

15 февраля 2023, 10:34
ВСУ отслеживают все действия противника и в случае атаки оккупантов готовы к ответу.
российские военные
РФ может атаковать на Харьковщине / Минобороны РФ

Российские оккупанты могут снова пойти в наступление на Харьков и Купянск, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

ВСУ отслеживают все действия противника и в случае атаки оккупантов готовы к ответу, подчеркнул он в интервью РБК-Украина.

При этом спикер Восточной группировки войск ВСУ уточнил, что российские оккупанты пытаются атаковать в направлении Купянска.

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"Но ситуация контролируемая и она схожа с лиманским направлением. То есть их действия там мы видим и мы их купируем", - сказал он.

Представитель ВСУ пояснил, что украинские защитники готовы к возможному наступлению РФ на Харьковщине.

"Теоретически они могут осуществить такой удар на любом направлении. Важнее то, что они постоянно у нас в поле зрения. У нас очень мощная разведка. Харьковская область готова, там есть подразделения, закаленные в боях, которые встретят врага", — сказал Череватый и добавил, что части ВСУ находятся в постоянной боевой готовности на Харьковском направлении.

Угроза нового наступления РФ

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

"Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность", — подчеркнул он.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

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