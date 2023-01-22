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Крах Путина и провал наступления РФ: в ГУР назвали ключевой период в войне

22 января 2023, 10:44
Если большое наступление оккупантов провалится, это станет крахом РФ, подчеркнул Вадим Скибицкий.
Владимир Путин, Вадим Скибицкий
В ГУР назвали ключевой период в войне / сайт Кремля, armyinform.com.ua

В зависимости от результатов планируемого РФ на весну и начало лета наступления, будет зависеть исход войны, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина", — подчеркнул он в интервью в интервью Delfi.

При этом представитель ГУР назвал маловероятным новое нападение россиян на Киев из Беларуси.

"Когда весна и начало лета будут позади, возможно, мы сможем начать говорить об окончании войны", — не исключил он.

В то же время отвечая на вопрос о вероятности завершения войны в 2023 году, представитель разведки порекомендовал "не заглядывать так далеко".

"Мы должны пройти первый этап - весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: изменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, российская армия перегруппировывается", — добавил Скибицкий.

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

"Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность", — подчеркнул он.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

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