УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Полная сатисфакция и наказание Путина": Данилов определил 4 ключевых пункта победы Украины в войне

3 марта 2023, 20:24
Секретарь СНБО подчеркнул, что в стране-агрессоре России уже начался необратимый процесс распада.
Алексей Данилов
Секретарь СНБО назвал 4 ключевые задачи победы / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН, ua.depositphotos.com

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал четыре ключевых пункта, которые должны быть обязательно выполнены для победы Украины в войне.

Как отметил Данилов в интервью РБК-Украина, прежде всего, речь идет о возвращении к границам Украины по состоянию на 1991 год.

"Во-вторых, это полная сатисфакция за все, что эти нелюди сделали. В-третьих, это обязательное наказание Путина и всей его клики за преступления, которые они совершили. И четвертое - это гарантии безопасности для нашей страны", - пояснил он.

видео дня

Заметим, что секретарь СНБО часто отмечает, что после окончания войны Россия все еще будет угрожать Украине. Он считает, что страна-агрессор должна быть разделена. По его словам, процесс фрагментации РФ уже начался и происходит независимо от желания Украины.

"Как в свое время 2 марта 1989 года был запущен процесс распада СССР после определенных событий в Воркуте (речь о забастовке шахтеров, - ред.), так же Путин 24 февраля запустил процесс развала Российской Федерации в том виде, в котором она на сегодня есть", - рассказал Данилов.

Он отметил, что в России происходит много процессов, которые остаются незаметными для украинцев. По его мнению, Запад ошибается, думая, что может контролировать эти процессы и достичь договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным или его окружением.

Секретарь СНБО привел пример из украинской истории, который доказывает, "что эти законы работают по-другому".

"Хочу вернуться в 2013-2014 год, вы помните эту ситуацию, когда появился человек по фамилии Парасюк, который нигде не был в переговорах, не был вовлечен в больших процессах за белыми столами, когда приезжали дипломаты. Вышел этот человек на трибуну и вы помните, что он тогда сказал. И это сработало, как спусковой крючок. "Парасюки" в России уже есть, вопрос в том, когда они выйдут и начнут говорить", - заявил он.

Развал Российской Федерации

Напомним, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что страна-террорист Россия вскоре распадется, а началом этих процессов станет Кавказ.

"Если они считают, что они могут вести какие-то там переговоры. С кем-то договариваться или модерировать это все на территории России - это невозможно. Россия лопнет, как переспевший арбуз. Произойдет это в ближайшее время, и все начнется с Кавказа", - сказал Данилов.

Как отметил политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, распад России возможен в течение нескольких лет. Государство начнет разваливаться после того, как Москва потеряет возможности для их контроля. Триггером падения РФ может стать не только поражение в войне против Украины, но и запуск сценария "болота".

Ранее глава Минобороны Алексей Резников также сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

Вас может заинтересовать:

война в Украине Алексей Данилов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:50

Для чего вешают лавровый лист над дверью: не все знают об этом секрете

20:33

Испортит весь праздник: Украину атакует мощная магнитная буря в мартеВидео

20:24

"Полная сатисфакция и наказание Путина": Данилов определил 4 ключевых пункта победы Украины в войнеВидео

20:22

Бахмут: миссия перевыполненамнение

20:19

Милые котики проживут очень долго: как заботиться о животных, чтобы не пришлось рано прощатьсяВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:03

"Когда будет жарко, РФ изменит цели для ударов": эксперт назвал объекты, которые атакуют оккупантыВидео

19:49

"Дикая и свободная": бывшая жена Виталия Кличко показала свои детские фото

19:05

В России прошел онлайн-референдум за независимость пяти регионов: результаты ошеломляютВидео

19:01

Зачем 4 марта перекладывать деньги в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
18:51

"Есть большой дефицит": Зеленский сказал, какого оружия сейчас не хватает УкраинеВидео

18:46

Умер легендарный джазмен, который изменил облик современного джазаВидео

18:41

"Пусть порадуются": Пугачева отреагировала на слухи о своей болезниВидео

18:34

"Успел стать эскортником": холостяк топольский сделал неожиданное признание

18:16

"Достаточно понятная тактика": Подоляк объяснил, зачем РФ создает медийный шум вокруг БахмутаВидео

18:00

Зачем лить пиво в сковородку: хитрый трюк, который спасет кухонный инвентарь

17:54

Звезда "Голодных игр" призналась, что пережила изнасилование на съемках фильма

17:45

Гороскоп на неделю 6-12 марта 2023: Рыбам – конфликты, Львам – море позитиваВидео

17:43

"Россия не начинала войну, а хочет закончить ее": Лаврова затравили в Индии и грубо ответилиВидео

17:38

В рясе предавал страну: в Сумской области поймали священника, который помогал убивать украинцевВидео

17:20

"Кадырова могли отравить": к нему срочно вызвали врача из ОАЭ – НевзлинВидео

Реклама
17:19

Офицеры ВСУ вместе с генералами из США отработали сценарии контрнаступления – NYTВидео

17:00

Гороскоп на завтра 4 марта 2023: Рыбам – критика, Девам - неприятностиВидео

17:00

ВСУ освободят юг до мая, война за Крым и Донбасс продлится еще годы – генерал-майор СБУ ЯгунЭксклюзив

16:43

Весна отменяется: синоптики резко изменили прогноз погоды в Украине на мартВидео

16:40

Какую стрижку сделать после 40 лет: 3 кокетливых варианта с эффектом минус 10 летФото

16:18

"Это будет очень жесткий период в РФ": в ОП сказали, что запустит в России "дворцовый переворот"Видео

16:18

Ярко горел и падал камнем: ВСУ приземлили российскую "сушку" вблизи ЕнакиевоВидео

16:17

Сорвут золотой куш: пять знаков зодиака ждет неслыханное богатство этой веснойВидео

16:15

Таролог спрогнозировала, чего украинцам на неделе ждать от оккупантов в плане ракетных удароваВидео

16:07

Еще не стала реликвией: как сейчас выглядит главная героиня сериала "Охотники за древностями"

15:42

Favbet Foundation передал Нацгвардии еще два внедорожника

15:37

Чтобы яркая одежда не стала тусклой тряпкой: что добавить при стирке цветных вещей

15:35

Представители игорной индустрии Украины говорят, что новое постановление Кабмина убьет легальный бизнес. О чем идет речь?

15:32

Лидер Massive Attack Роберт Дель Найа представил свою версию легендарного хита "Океана Эльзы"Видео

15:29

Человеку вредно, а растениям - лекарство: что будет, если поливать цветы пивомВидео

15:18

Астролог назвал самых больших лузеров марта 2023: кого ждут неудачи, преграды и трудности

15:15

Простой психологический тест: любимый цвет расскажет все ваши тайныВидео

14:54

Как запечь свеклу в духовке, чтобы овощ был мягким и не потерял своей пользы: простые секретыВидео

14:35

И Молдове помочь, и мечту Путина разрушить: что Украина получит за освобождение ПриднестровьяВидео

14:33

Уплата штрафа или срок в тюрьме: юристы пояснили, какое наказание грозит за неявку по повесткеВидео

Реклама
14:31

Гороскоп на март-2023 от Влада Росса для всех знаков: Рыб шарахнет Сатурн, а Льва ждет звездный часЭксклюзив

14:25

Взрывы и партизанские атаки в РФ: у Зеленского назвали причину

14:20

Мощные взрывы и столб дыма: в российском Краснодаре "хлопок" в районе летного училищаВидео

14:05

Какую капусту лучше брать для голубцов: получатся мягкими и сочнымиВидео

13:50

Впала в детство: Ани Лорак дала нелепый совет, как поднять себе настроение

13:47

Превратятся в отраву: почему категорически нельзя переваривать яйцаВидео

13:45

Одессу могут атаковать из Приднестровья при одном условии – полковник запаса СБУВидео

13:44

Странно, но гениально: почему в Индии носят по двое трусовВидео

13:40

"Птицам Мадяра" приказали немедленно выйти из БахмутаВидео

13:31

Отправили "на убой": под Авдеевкой ВСУ уничтожили полк мобилизованных из РФ

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять