"Полная сатисфакция и наказание Путина": Данилов определил 4 ключевых пункта победы Украины в войне

Секретарь СНБО подчеркнул, что в стране-агрессоре России уже начался необратимый процесс распада.

Секретарь СНБО назвал 4 ключевые задачи победы / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН, ua.depositphotos.com

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал четыре ключевых пункта, которые должны быть обязательно выполнены для победы Украины в войне.

Как отметил Данилов в интервью РБК-Украина, прежде всего, речь идет о возвращении к границам Украины по состоянию на 1991 год.

"Во-вторых, это полная сатисфакция за все, что эти нелюди сделали. В-третьих, это обязательное наказание Путина и всей его клики за преступления, которые они совершили. И четвертое - это гарантии безопасности для нашей страны", - пояснил он.

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Заметим, что секретарь СНБО часто отмечает, что после окончания войны Россия все еще будет угрожать Украине. Он считает, что страна-агрессор должна быть разделена. По его словам, процесс фрагментации РФ уже начался и происходит независимо от желания Украины.

"Как в свое время 2 марта 1989 года был запущен процесс распада СССР после определенных событий в Воркуте (речь о забастовке шахтеров, - ред.), так же Путин 24 февраля запустил процесс развала Российской Федерации в том виде, в котором она на сегодня есть", - рассказал Данилов.

Он отметил, что в России происходит много процессов, которые остаются незаметными для украинцев. По его мнению, Запад ошибается, думая, что может контролировать эти процессы и достичь договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным или его окружением.

Секретарь СНБО привел пример из украинской истории, который доказывает, "что эти законы работают по-другому".

"Хочу вернуться в 2013-2014 год, вы помните эту ситуацию, когда появился человек по фамилии Парасюк, который нигде не был в переговорах, не был вовлечен в больших процессах за белыми столами, когда приезжали дипломаты. Вышел этот человек на трибуну и вы помните, что он тогда сказал. И это сработало, как спусковой крючок. "Парасюки" в России уже есть, вопрос в том, когда они выйдут и начнут говорить", - заявил он.

Развал Российской Федерации

Напомним, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что страна-террорист Россия вскоре распадется, а началом этих процессов станет Кавказ.

"Если они считают, что они могут вести какие-то там переговоры. С кем-то договариваться или модерировать это все на территории России - это невозможно. Россия лопнет, как переспевший арбуз. Произойдет это в ближайшее время, и все начнется с Кавказа", - сказал Данилов.

Как отметил политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, распад России возможен в течение нескольких лет. Государство начнет разваливаться после того, как Москва потеряет возможности для их контроля. Триггером падения РФ может стать не только поражение в войне против Украины, но и запуск сценария "болота".

Ранее глава Минобороны Алексей Резников также сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

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