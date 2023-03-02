"Лопнет, как переспевший арбуз": Данилов назвал конкретный регион, с которого начнется развал РФ

Данилов подчеркнул, что распад России является неизбежным, и Запад должен к этому готовиться.

Данилов назвал конкретный регион, с которого начнется развал РФ / ua.depositphotos.com, УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что страна-террорист Россия вскоре распадется, а началом этих процессов станет Кавказ. Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона.

"В России война идет уже годы. Они это скрывали, а мы не обращали на это внимания. Есть большое количество тех, кто готов противостоять режиму. Потому что Россия - это колониальная страна и они не удержат эти колонии, как они это делали до сих пор", - сказал секретарь СНБО.

По его словам, распад Российской Федерации является неизбежным. Данилов подчеркнул, что Запад должен к этому готовиться.

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"Если они считают, что они могут вести какие-то там переговоры. С кем-то договариваться или модерировать это все на территории России - это невозможно. Россия лопнет, как переспевший арбуз. Произойдет это в ближайшее время, и все начнется с Кавказа", - сказал Данилов.

Развал Российской Федерации

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время на страну-агресcора Россию ждет довольно печальная судьба - в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации.

Глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

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