Путин испугался распада России и назвал сценарий

Россия могла бы стать частью семьи цивилизованных стран, но только по частям, признался развязавший войну против Украины российский директор Владимир Путин.

Путин напал на Украину, но в угрожающему России распаде якобы "виноват Запад" / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Глава Кремля Владимир Путин впервые за годы войны агрессора России против Украины заявил об угрозе распада страны-агрессора. Согласно его прогнозу, тогда будет, дескать, не "объединенный русский народ", а отдельно московиты, уральцы и другие национальности. Он пожаловался, что западный мир может принять Россию в семью цивилизованных народов только по частям.

В интервью российским пропагандистам Россия-1 он обвинил Запад в якобы намерении развалить Россию. Причем сам Путин развитие такого сценария вполне допускает.

По его словам, тогда не будет никакого, мол, "объединенного русского народа". Будут московиты, уральцы и другие самостоятельные народы.

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"Русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками, может не сохраниться - будут московиты, уральцы и другие", - отметил Путин.

Также Владимир Путин пожаловался, что Запад, дескать, "мог бы принять страну (Россию) в семью цивилизованных народов только по частям".

Прогнозы о распаде России

Российский оппозиционер Геннадий Гудков полагает, что агрессор Россия проиграет войну против Украины, после чего столкнется с территориальными претензиями со стороны других государств. Механизмы псевдореферендумов, которые запустила Москва, против нее же и обернутся.

По мнению Гудкова, территории могут потребовать Япония, Китай и даже Германия.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, что процесс распада России может запуститься после того, как остальные территории начнут понимать – федеральный центр (Москва) больше не в состоянии их контролировать. При таком сценарии остановить развал РФ уже не удастся.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что миру следует готовиться к распаду страны-оккупанта России.

По его словам, такие процессы будут происходить вне зависимости от желания западных политиков.

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Наступление России: