Путин испугался распада России и назвал сценарий

Глава Кремля Владимир Путин впервые за годы войны агрессора России против Украины заявил об угрозе распада страны-агрессора. Согласно его прогнозу, тогда будет, дескать, не "объединенный русский народ", а отдельно московиты, уральцы и другие национальности. Он пожаловался, что западный мир может принять Россию в семью цивилизованных народов только по частям.
В интервью российским пропагандистам Россия-1 он обвинил Запад в якобы намерении развалить Россию. Причем сам Путин развитие такого сценария вполне допускает.
По его словам, тогда не будет никакого, мол, "объединенного русского народа". Будут московиты, уральцы и другие самостоятельные народы.
"Русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками, может не сохраниться - будут московиты, уральцы и другие", - отметил Путин.
Также Владимир Путин пожаловался, что Запад, дескать, "мог бы принять страну (Россию) в семью цивилизованных народов только по частям".
Прогнозы о распаде России
Российский оппозиционер Геннадий Гудков полагает, что агрессор Россия проиграет войну против Украины, после чего столкнется с территориальными претензиями со стороны других государств. Механизмы псевдореферендумов, которые запустила Москва, против нее же и обернутся.
По мнению Гудкова, территории могут потребовать Япония, Китай и даже Германия.
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, что процесс распада России может запуститься после того, как остальные территории начнут понимать – федеральный центр (Москва) больше не в состоянии их контролировать. При таком сценарии остановить развал РФ уже не удастся.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что миру следует готовиться к распаду страны-оккупанта России.
По его словам, такие процессы будут происходить вне зависимости от желания западных политиков.
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