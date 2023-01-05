"Распад России никто не сможет остановить": дипломат сказал, когда начнут отваливаться части РФ

"Колониям" в стране-агрессоре РФ достаточно будет почувствовать, что Москва ослабила поводья, и они могут отправиться в свободное плавание.

Когда Россия начнет распадаться, никто не сможет остановить этот процесс, отмечает дипломат/ ua.depositphotos.com, Главред

Россия может начать распадаться, когда отдельные ее части начнут чувствовать, что центр в Москве прекращает реально управлять ими.

Тогда они могут начать постепенно откалываться, и Россию будет ждать парад суверенитетов. Об этом рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

"Не только республики, но и территории (начнут отделяться – ред). Потому что там живет преимущественно большинство так называемого русскоязычного населения. И как только все эти национальные образования почувствуют, что московский центр прекращает реально управлять ими, и эта связь между Москвой как метрополией и ее колониями в РФ будет ослабевать, тогда мы можем ожидать, что парад суверенитетов на внутрироссийском уровне завершится тем, что какие-то части нынешней Российской империи от нее отвалятся", – отмечает Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

При этом остановить процесс распада России после того, как он стартует, уже никому не удастся, считает дипломат.

"Дальше ими управлять будет уже практически невозможно, поэтому если этот процесс и начнется с чего-то маленького, то, возможно, остановить его уже не удастся никому", – говорит он.

Ранее Огрызко отмечал, что тот режим, который сейчас существует в стране-агрессоре России, не пойдет ни на какие уступки в войне против Украины. Поэтому договариваться с нынешней российской верхушкой власти не имеет смысла. По его словам, для окончания войны нужно давить на окружение Путина.

Напомним, генерал Николай Маломуж ранее отмечал, что российский диктатор Владимир Путин болезненно переносит поражения своей оккупационной армии в Украине, но отступить уже не может. Проигрыш на фронте означает для главы Кремля падение его режима.

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