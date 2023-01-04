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"В РФ царь не может проиграть": для окончания войны нужно давить на окружение Путина – Огрызко

4 января 2023, 13:22
Не нужно договариваться с нынешней властью в России, ведь Путин и его приспешники не готовы идти на уступки – для них это будет провал, говорит дипломат.
Владимир Путин, Владимир Огрызко
Для окончания войны нужно давить на окружение Путина, считает дипломат Владимир Огрызко/ Reuters, Главред

Тот режим, который сейчас существует в стране-агрессорке России, не пойдет ни на какие уступки в войне против Украины. Поэтому договариваться с нынешней российской верхушкой власти не имеет смысла.

Российский диктатор Владимир Путин и его приспешники не хотят менять свою позицию, потому что для них это будет означать проигрыш в войне. Об этом сказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

"Тот режим, который сегодня существует в РФ, на любые уступки не пойдет. Чтобы это понять, достаточно послушать Путина, Медведева или Лаврова, которые уже не могут занять другую позицию, потому что это будет означать проигрыш. Еще раз повторю, что в России царь не может проиграть", – отмечает Огрызко.

Поэтому для окончания войны нужно давить на окружение Путина, которое на себе почувствовало, насколько провальной для РФ стала эта война и какие последствия она несет для страны-агрессора.

"Вопрос в том, насколько люди в окружении Путина, которые проигрывают от этой авантюры, смогут повлиять на ситуацию. Мне кажется, что именно с этим окружением должна работать и Украина, и западные партнеры, чтобы объяснить им, что для получения каких-то бонусов они должны сделать свое дело и максимально быстро устранить этот режим. Иначе всем, кто будет за поребриком, не поздоровится", – говорит дипломат.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович отмечал, что страна-агрессор Россия в рамках нового наступления на Украину может пойти в атаку на Запорожском, Донецком с Луганским направлениях и попробовать "прощупать" ситуацию на Харьковщине. Однако, вероятнее всего, что захватчики бросят все свои силы на Донбасс.

Напомним, спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести очередной ракетный удар по Украине на православное Рождество 6-7 января. Украинцам стоит быть внимательными не только 6 и 7 января, но и в любой другой день, поскольку у врага есть запасы дронов, подчеркнула она.

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