РФ вероятно нанесет ракетный удар по Украине на Рождество 2023 - ОК "Юг"

Украинцам стоит быть внимательными не только 6 и 7 января, но и в любой другой день, так как у врага есть запасы дронов.

Наталья Гуменюк спрогрозировала дату ракетного удара РФ / Фото pixabay, скриншот, Минобороны РФ

Россия может нанести очередной ракетный удар по Украине на православное Рождество 6-7 января. Об этом заявила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Следующую ракетную атаку мы ожидаем в районе православного Рождества", - сказала она в комментарии 24 каналу.

Также Гуменюк напомнила, что внимательными нужно быть каждый день, а не только 7 января, потому что у врага еще остается запас дронов, которые они используют в ночное время, надеясь, что "ночью мы их не видим".

Ракетные удары РФ по Украине

Российские оккупанты готовят новую массированную ракетную атаку на Украину. В среднем подготовка обстрела занимает у оккупантов около двух недель, рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий ранее заявил, что у России есть крылатые ракеты для нанесения еще двух-трех мощных массированных ракетных ударов по Украине. Это максимум, на что способен враг.

Напомним, Россия атаковала Украину ракетами и дронами под Новый год - днем 31 декабря и сразу после полуночи 1 января.

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