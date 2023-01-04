Угроза ракетного удара: в ГУР назвали вероятные сроки новой массированной атаки РФ

Неделя-две - это средний интервал между использованием ракетного вооружения РФ.

РФ может готовить новый ракетный удар, предупредили в ГУР / vpk.name

Новую массированную ракетную атаку на Украину готовят российские оккупанты, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В среднем подготовка обстрела занимает у оккупантов около двух недель, рассказал РБК-Украина представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, подготовка обстрела - это сложный процесс: выбор целей, проведение разведки, доразведки, подготовка ракет, экипажей, самолетов, которые будут совершать удар, и другие вопросы, связанные с координацией.

Представитель ГУР уточнил, что неделя-две - это средний интервал между использованием ракетного вооружения.

По словам Скибицкого, новый массированный обстрел может произойти даже раньше 9-10 января.

"Это будет зависеть от того, сколько они будут применять ракет, сколько на сегодняшний день у них готовы. Мы видим, что сейчас авиация тренируется, перелетает с одного аэродрома на другой, есть тренировка экипажей по нанесению ударов за прошедшие сутки. Так что идет процесс подготовки к следующему обстрелу", - говорит он.

Кроме того, как добавил представитель разведки, еще многое будет зависеть от погоды.

"Сейчас как раз нормальная погода именно для применения более высокоточного вооружения. "Шахеды" сейчас, как правило, работают в темное время, а ракетное вооружение может применяться в течение суток. И сейчас погода, по крайней мере, в Киеве, соответствующая", - добавил Скибицкий.

Напомним, в субботу, 31 декабря, во время массированной ракетной атаки украинские защитники уничтожили в небе над Киевом семь вражеских воздушных целей. В трех районах столицы есть разрушения в результате падения обломков российских ракет.

По предварительным данным, в результате падения обломков есть разрушения в Голосеевском районе, Соломенском районе, Печерском районе. В Днепровском районе на улице обнаружены обломки ракеты.

В ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет.

При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.

Читайте еще: