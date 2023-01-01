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"Хватит на 2-3 мощных удара": в ГУР рассказали, сколько у России еще есть крылатых ракет

1 января 2023, 15:24
В России - дефицит баллистических ракет. Запасы "Калибров" также заканчиваются.
Вадим Скибицкий, ракетный удар по Киеву
Вадим Скибицкий рассказал, сколько ракет еще осталось у России / Фото Telegram, Генштаб ВСУ

У России есть крылатые ракеты для нанесения еще двух-трех мощных массированных ракетных ударов по Украине. Это максимум, на что способен враг.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

"Дефицит сегодня есть у россиян. Он связан прежде всего с баллистическими ракетами Искандер. Как видим, давно они применяли этот вид вооружения. Речь идет именно о баллистике", - сказал Скибицкий.

При этом, запасы "Калибров" у России также заканчиваются.

"Становится меньше крылатых ракет воздушного базирования Х -101, Х-555. И наши подсчеты очень просты. Максимум, на что способна Россия - это два-три таких мощных нанесения ударов, как вот мы наблюдали за последнее время", - рассказал Скибицкий.

Атака Украины 31 декабря - 1 января

В субботу, 31 декабря, во время воздушной тревоги прокатилась череда взрывов в разных областях. Россия запустила по Украине ракеты.

В разных областях Украины сработала противовоздушная оборона. В частности, в Киевской, Винницкой, Харьковской, Херсонской, Тернопольской Житомирской, Хмельницкой областях.

В Киеве также было слышно несколько громких взрывов. В сети сообщали о 10 звуках взрыва в Киеве, громче всего было в центре.

Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах.

Во время атаки на Киев в Печерском районе был ранен журналист из Японии.

Разные степени повреждений получили здания двух школ в Соломенском районе столицы, одна - в Печерском, один детсад в Соломенском районе.

В результате российской атаки на гражданские объекты столицы 1 человек погиб, 20 - пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте.

В ночь на 1 января 2023 года российские войска атаковали Украину с воздуха. Враг запускал, в частности, беспилотники. 45 иранских дронов-камикадзе "Шахед" удалось сбить силам ПВО.

Под ударом оказались в том числе Киев и область. В столице сбитая ракета упала в Шевченковском районе, а в Киевской области зафиксирован "прилет" по объекту инфраструктуры.

Один из дронов упал на спортивной площадке, где играют дети. Оккупанты цинично написали на беспилотнике "С Новым годом".

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