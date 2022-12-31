Ракетная атака РФ: по Украине прокатились взрывы, много городов без света

В ряде городов сработала противовоздушная оборона. Энергетики выключили свет, чтобы уменьшить уровень повреждений.

РФ ударила ракетами по Украине под Новый год/ Минобороны РФ pixabay.com

В Украине в субботу, 31 декабря, во время воздушной тревоги прокатилась череда взрывов в разных областях. Страна-агрессор Россия массово запустила по Украине ракеты.

Сообщается, что взрывы в разных уголках нашего государства связаны с работой противовоздушной обороны.

ПВО уже сработала в Киевской, Винницкой, Харьковской, Херсонской, Тернопольской Житомирской, Хмельницкой областях.

В Киеве было слышно уже несколько взрывов. Сообщается, что ПВО сбивает вражеские ракеты на подлете к столице Украины.

Известно, что в воздушном пространстве Украины находится ориентировочно 20 ракет. Россияне запустили уже несколько волн ракет.

Председатель Житомирской ОВА сообщил, что оккупанты осуществили повторный пуск ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Также подтвержден пуск из акватории Каспийского моря.

В сети появилось видео следов ракет, которые летят на территорию Украины. Кадры были сняты в российской Астрахани.

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Тем временем в Украине превентивно выключают свет в ряде населенных пунктов. Ограничения электроснабжения ввели в Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также в Житомире. Свет выключают для того, чтобы уменьшить уровень повреждений в случае попадания вражеских ракет в энергообъекты.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты могут атаковать Украину ракетами в ближайшие дни, пытаясь таким образом испортить праздники и подорвать моральный дух украинцев. Об этом сообщила разведка Великобритании.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал вероятность новых массированных ударов оккупантов РФ по гражданской инфраструктуре Украины. Запасов крылатых ракет в России осталось на две-три массированные атаки, подчеркнул он.

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