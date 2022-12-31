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2023-й будет годом тяжелых боев, о победе Украины говорить рано – Тука

31 декабря 2022, 13:27
Наибольшая опасность в ближайшие 2-3 месяца заключается в том, что оккупанты могут нанести удары с двух направлений – из Беларуси и с Донбасса.
Украинские военные, ВСУ, Георгий Тука
2023-й будет годом тяжелых боев, считает Георгий Тука/ 93-я ОМБр Холодный Яр

Пока преждевременно говорить о том, что в 2023 году можно рассчитывать на окончание войны. Ее завершение возможно после победы Украины, а просто остановка боевых действий будет не окончанием, а передышкой перед следующей войной.

Объективных предпосылок для победы Украины в войне в 2023 году пока нет. Об этом рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Наступающий год может стать годом тяжелых боев.

"Что же касается более долгосрочной перспективы, то 2023 год, с моей точки зрения, будет годом тяжелых боев. И я далек от шапкозакидательских настроений, потому что объективных предпосылок для успешного завершения военной кампании пока, к сожалению, нет. Поэтому нужно настраиваться на продолжение тяжелой кровопролитной войны", – отмечает Тука.

По его словам, в ближайшие несколько месяцев будет держаться опасность наступления оккупантов с двух направлений – с севера (из Беларуси) и с востока (из Донецкой области).

"Какой из этих двух направлений окажется главным, какой – отвлекающим, пока делать прогнозы рано, но теоретически возможны оба варианта. Недавно встречался с ребятами из Главного управления разведки, и они абсолютно убеждены в том, что рано или поздно со стороны Беларуси атака будет, это лишь вопрос времени – когда Путину удастся дожать Лукашенко", – говорит екс-глава Луганской ВЦА.

Также он подчеркнул, что нужно правильно понимать понятие "победа". Ведь просто остановка боевых действий победой не будет – это будет передышка перед следующей войной.

Условием для долгосрочной безопасности Украины является либо процесс демилитаризации России в результате поражения в этой войне, либо распад РФ на отдельные части, подчеркнул Тука.

Ранее руководитель отдела анализа РФ в службе военной разведки Дании (FE) выразил мнение, что на решение российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабную войну против Украины могли повлиять побочные эффекты от его гормонального лечения. Из-за лекарств у президента России могла развиться мания величия.

Напомним, Путин заканчивает 2022 год не так, как он ожидал. Его планы обернулись неудачами, многие союзники отвернулись от него, а часть окружения "точит зубы", потому что недовольна ходом войны. Разрыв с союзниками возник из-за того, что всё больше людей в России ставят под сомнение войну против Украины, пишет издание Newsweek.

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