Для Путина 2022-й стал годом позора и провалов – Newsweek

От диктатора РФ из-за войны отвернулось много союзников, а российская элита раскололась и поделилась на два лагеря.

Для Путина 2022 год заканчивается потерями и провалами/ kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин заканчивает 2022 год не так, как он ожидал. Его планы обернулись неудачами, многие союзники отвернулись от него, а часть окружения "точит зубы", потому что недовольна ходом войны.

Разрыв с союзниками возник из-за того, что всё больше людей в России ставят под сомнение войну против Украины. Об этом пишет Newsweek.

Один из примеров провала Путина – саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в конце ноября, где собрались представители шести бывших советских республик. Премьер-министр принимающей страны Армении Никол Пашинян открыто отказался подписать декларацию саммита, а во время группового фото даже отошел от Путина.

Еще одним подтверждением того, как плохо для российского диктатора развиваются события, является тот факт, что он впервые за 10 лет отменил свою ежегодную пресс-конференцию в конце года. Это потянуло за собой предположение, что Путин не хочет отвечать на вопросы относительно войны против Украины.

Издание отмечает, что Путин сейчас "кажется более изолированным, чем когда-либо". Часть представителей российской элиты недовольны тем, как идет война. Говорят, что элита поделилась на два лагеря: тех, кто поддерживает войну против Украины, и тех, кто хочет завершения Путиным этой войны.

Диктатора РФ всё еще поддерживают Беларусь и Иран, однако другие традиционные союзники, сотрудничавшие с РФ, активно говорят о недовольстве войной.

В издании напомнили, что премьер-министр Индии Нарендра Моди написал статью для российской газеты "Коммерсантъ", в которой призывает к прекращению войн и критикует боевые действия за "территорию или ресурсы". Опасения относительно войны высказывал также лидер Китая Си Цзиньпин.

Ранее руководитель отдела анализа РФ в службе военной разведки Дании (FE) выразил мнение, что на решение российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабную войну против Украины могли повлиять побочные эффекты от его гормонального лечения. Из-за лекарств у президента России могла развиться мания величия.

Напомним, российские оккупанты могут атаковать Украину ракетами в ближайшие дни, пытаясь таким образом испортить праздники и подорвать моральный дух украинцев. Об этом сообщила разведка Великобритании.

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