'Покрошили' оккупантов и взяли пленных: Гайдай раскрыл детали штурма Новоселовского

Был совершен огневой налет ВСУ на оккупированный поселок Новоселовское Луганской области.

Появились детали освобождения Нововеселовского на Луганщине / t.me/luhanskaVTSA и УНИАН

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал подробности освобождения бойцами Вооруженных сил Украины поселка Новоселовское в Луганской области.

Как уточнил он в Telegram, населенный пункт взяли под контроль силами штурмовых групп при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92-й ОМБр.

"Совершен огневой налет на оккупированный поселок Новоселовское Луганской области", — пишет глава Луганской ОВА.

По его словам, теперь поселок Новоселовское полностью контролируется украинской армией.

"В ходе штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен", — добавил Гайдай.

Ситуация на Донбассе

Ранее сообщалось - украинские военные продвинулись на фронте возле Кременной в Луганской области - этот город имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции на Северодонецк, Лисичанск и Сватово.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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