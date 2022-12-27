ВСУ пошли вперед на Луганщине: десантники рассказали о продвижении у Кременной

Села, которые ВСУ штурмуют в окрестностях Северодонецка – стратегически важные, пояснили в 25-й бригаде.

ВСУ продвигаются вперед на Луганщине / Радио Свобода, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Украинские военные продвинулись на фронте возле Кременной в Луганской области - этот город имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции на Северодонецк, Лисичанск и Сватово.

Накануне стало известно о том, что военное командование российских оккупационных войск отошло из Кременной до Рубежного, на 15 км южнее линии фронта, говорится в материале Сurrenttime.tv.

Десантники 25-й бригады ВСУ рассказали подробности наступательной операции.

"Сначала это были наступательные действия, которые оказались очень сложной наступательной операцией, – говорит один из военных. – В случае с харьковским наступлением россияне были более рассредоточены. А сейчас они очень сосредоточены на одном месте и их много. Мы воюем с умом, они воюют количеством: их ресурсы намного больше, чем наши".

Российские войска также иногда пытаются идти на этом участке в наступление, однако десантники говорят, что сначала командование РФ бросает в бой мобилизованных, которые "просто идут на мясо", а затем уже в бой вступают более опытные подразделения.

Украинские военные подчеркивают, что участок, на котором идут постоянные сражения, очень небольшой.

"Мы буквально за небольшое пространство воюем. За посадку. Очень тяжело пехоте продвигаться, – говорят они. – Но пехота постоянно идет, продавливает маршруты, идут вперед. Мы их догоняем".

Села, которые ВСУ штурмуют сейчас в окрестностях Северодонецка, – стратегически важные: украинские военные объясняют, что именно через эти села проходят логистические маршруты противника.

"Там есть развязка железной дороги. Если мы ее возьмем, это очень сильно нарушит их логистику. Тогда, я думаю, они от Бахмута отступят", - добавляют бойцы ВСУ.

Ситуация на Донбассе

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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