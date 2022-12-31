Для ВСУ откроются два важных направления после освобождения Кременной – Гайдай

ВСУ после освобождения города могут усложнить оккупантам перемещение резервов и техники, а также разбить группировки врага, которое штурмует Бахмут.

Гайдай отмечает, что после освобождения Кременной для ВСУ откроются два важных направления/ 59-я ОМПБр Якова Гандзюка

Город Кременная в Луганской области является важным стратегическим населенным пунктом. После его освобождения украинским военным может открыться сразу два направления.

Двигаясь вперед, украинские воины могут затруднить оккупантам перемещение своих резервов и техники. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Преувеличить важность нельзя, потому что два направления открываются из Кременной. Одно – это на Старобельск, и это будет деоккупированный логистический центр Луганщины. И потом уже очень трудно врагу будет перемещать какие-то резервы или технику, или личный состав, потому что со Старобельска огневым контролем можно держать все дороги", – пояснил председатель ОВА.

Второе направление ведет на другие крупные города Луганщины – Северодонецк и Лисичанск. Гайдай отмечает, что движение защитников Украины на этом направлении поможет разбить группировку российских оккупантов, которые пытаются захватить Бахмут.

Ситуация в Кременной

27 декабря стало известно, что украинские военные продвинулись на фронте у Кременной в Луганской области – этот город имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции на Северодонецк, Лисичанск и Сватово.

Между тем военное командование РФ уже сбежало из города, к которому приближаются защитники Украины. Командиры оккупантов переместились в Рубежное.

Австрийский военный аналитик Том Купер проанализировал ситуацию вокруг продвижения подразделений ВСУ в районе Кременной. Он отмечает, что пока нет достаточных подтверждений тому, что ВСУ удалось прорвать вражескую оборону в районе города. Вместе с тем он пишет о том, что украинским военным удается продвигаться вперед в районе Кременной, несмотря на ожесточенное сопротивление противника.

Читайте также: