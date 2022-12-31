Китай строит тесные связи с Россией: в США указали на коварный момент

Вашингтон уже предупредил Пекин о последствиях в случае оказания России военной помощи.

В США обеспокоены "союзом Китая с Россией"/ kremlin.ru

Китай строит тесные связи со страной-агресором РФ в то время, как она продолжает вести агрессивную полномасштабную войну против Украины. Утверждения КНР о якобы нейтралитете не соответствуют действительности.

Пекин пытается скрыть, что на самом деле углубляет связи с РФ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Государственного департамента США.

"Пекин утверждает, что он якобы сохраняет нейтралитет, но его поступки ясно показывают, что он, как и раньше, укладывается в тесные связи с Россией", – цитирует издание слова представителя Госдепартамента.

Американский чиновник напомнил, что российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин недавно провели переговоры в то время, как "Москва продолжает свое жестокое и незаконное вторжение в Украину". Он выразил обеспокоенность "союзом Китая с Россией".

Чиновник добавил, что Вашингтон наблюдает за действиями Пекина и предупредил Китай о последствиях, если тот начнет предоставлять РФ военную помощь.

Ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на слова политических советников китайского государства, писало, что Си Цзиньпин поручил правительству усилить экономическое партнерство с Россией. Пекин собирается закупать у Москвы больше нефти, газа, товаров сельскохозяйственного назначения, расширить энергетическое партнерство в Арктике и увеличить инвестиции в российскую инфраструктуру.

Напомним, глава Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна надеется на сохранение Украиной и Россией "сдержанности" в вопросе войны. Он предлагает разрешить ситуацию "политическими средствами" – с помощью переговоров. При этом войну китайский лидер назвал "украинским кризисом".

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