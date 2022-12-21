Си Цзиньпин назвал войну "украинским кризисом" и собирается расширять сотрудничество с РФ

Верхушка китайских властей призвала решить вопрос о войне в Украине "политическими средствами", сев за стол переговоров.

Си Цзиньпин назвал войну в Украине "украинским кризисом"/ ua.depositphotos.com, скрин

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна надеется на сохранение Украиной и Россией "сдержанности" в вопросе войны. Он предлагает разрешить ситуацию "политическими средствами" – с помощью переговоров. При этом войну китайский лидер назвал "украинским кризисом".

Такую позицию Си Цзиньпин выразил на встрече с главой кремлевской партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым в Пекине в среду, 21 декабря. Об этом сообщает китайское государственное агентство "Синьхуа".

"Си Цзиньпин заявил, что в отношении украинского кризиса Китай всегда определял свою позицию и политику, исходя из сути самого вопроса, отстаивая объективную и справедливую позицию и активно продвигая мирные переговоры", – сообщает агентство.

По словам главы Китая, он рассчитывает, что Украина и страна-агрессор Россия будут вести всесторонний диалог и проявлять "разумную сдержанность". Он сказал, якобы общие проблемы в области безопасности "нужно решить политическими средствами".

При этом Си Цзиньпин заявил, что надеется на углубление стратегического сотрудничества между Китаем и Россией.

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Ранее в материале The Wall Street Journal журналисты, ссылаясь на слова политических советников китайского государства, рассказали, что Китай сделал ставку на РФ. Глава Китая Си Цзиньпин дал задание своему правительству усилить экономическое сотрудничество с Россией.

Пекин собирается закупать у Москвы больше нефти, газа, товаров сельскохозяйственного назначения, расширить энергетическое партнерство в Арктике и увеличить инвестиции в российскую инфраструктуру. Сотрудничество, которое уже есть сейчас, помогает снизить последствия западных санкций для страны-агрессора и позволяет вести войну против Украины.

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