Украине будет легче освободить Крым, чем Донбасс, РФ вряд ли применит ядерное оружие – Рустамзаде

Украина сама может воевать с РФ только в течение 3-7 лет, для победы в войне нужно, чтобы сработали все факторы давления на Москву, считает Агиль Рустамзаде.

Для освобождения Украиной Крыма должны созреть нужные условия - эксперт / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Украине будет легче освободить оккупированный Крым, чем захваченный Донбасс из-за проблем с российской военной логистикой на полуострове. В сложившейся ситуации у Москвы вряд ли появится готовность применять тактическое ядерное оружие, чтобы отстоять Крымский полуостров. Однако для захода ВСУ в Крым должны созреть условия. Об этом заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Крым действительно будет легче вернуть, чем Донбасс. На полуострове есть проблемы с логистикой, а со стороны Донецкой и Луганской областей оккупанты могут обстреливать весь восточный периметр границы России с Украиной.

"Крым действительно будет легче освободить, чем Донбасс. Потому что со стороны Донбасса очень короткое плечо обеспечения – есть возможность обстреливать с территории России весь восточный периметр российско-украинской границы. Что касается Крыма, там однозначно проблема с логистикой, к тому же полуостров окружен морем", - объяснил эксперт.

По его словам, для того чтобы силы обороны Украины оказались в Крыму, должны появиться соответствующие условия. Россия должна привыкнуть к поражениям и воспринять потерю оккупированного полуострова как закономерный факт.

"Однозначно Крым будет легко брать, но дело в том, что должны созреть условия, чтобы армия Украина зашла в Крым. Коллективный Запад неспроста дозирует вам поставки оружия. Нужно, чтобы в российском обществе и руководстве появился эффект привыкания. Они постоянно привыкают к плохим новостям, после чего заход украинских войск в Крым покажется им не чем-то неординарным, а лишь звеном во всей цепочке событий. Я неоднократно подчеркивал, что украинская армия – применяя исключительно военный инструментарий – может потянуть войну с Россией только в течение 3-5-7 лет. Должны работать политические, экономические инструменты, а также психологическое и социальное давление на граждан Российской Федерации", - добавил Рустамзаде.

Как полагает эксперт, если бы на первом этапе полномасштабной войны Украина получила от Запада много вооружений и пошла бы на Крым, Москва могла бы применить тактическое ядерное оружие. Однако сейчас такой шаг со стороны Кремля вряд ли представляется возможным.

"Приведу следующий пример. Если бы в начале первого этапа войны Запад завалил бы вас оружием и вы бросились бы зачищать Крым, война для России могла стать народной. И вы могли бы получить тактический ядерный удар и волны мобилизации. Но сейчас эта война среди россиян непопулярна, народ не хочет в ней участвовать. Сомневаюсь, что у политического руководства появится желание применить тактическое ядерное оружие", - подчеркнул Агиль Рустамзаде.

Возвращение Крыма в состав Украины

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный ранее рассказал о том, что ВСУ, чтобы добраться до административных границ с оккупированным Крымом, нужно продвинуться на 84 км до Мелитополя. По словам Залужного, освобождение города позволит войскам установить огневой контроль над сухопутным коридором и Перекопским перешейком.

В разведке Минобороны Украины сообщили, что войска РФ опасаются высадки десанта ВСУ в захваченном Крыму и уже работают над укреплением береговых линий. Россияне устанавливают минные заграждения, роют траншеи и окопы в надежде остановить украинскую бронетехнику.

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что власти Путина в РФ ничего не будет угрожать даже в случае потери оккупированного Крыма. По мнению Свитана, пропаганда продемонстрирует это как "победу над НАТО и Украиной" с, дескать, сохранением границ государства-агрессора.

Смотрите на Главреде интервью с военным экспертом Агилем Рустамзаде

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