Потерю Крыма подадут в РФ как "победу над НАТО и Украиной" и сохранение границ – Свитан

После освобождения Украиной Крыма глава Кремля Владимир Путин будет кататься уже не по Крымскому мосту, а по эстакаде где-то в Сахалине, считает Роман Свитан.

Путин не потеряет власть после того, как Крым вернется в Украину - эксперт / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Власти Владимира Путина в стране-агрессоре России после потери оккупированного Крыма угрожать ничего не будет. Потерю полуострова Москва подаст как "победу над НАТО и Украиной" и сохранение своих границ. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан.

В чате на Главреде он рассказал о том, что с властью Путина в РФ ничего не случится после того, как ВСУ освободят Крым. В Москве заявят о "победе" над Киевом и Североатлантическим альянсом и сохранении границ российского государства.

"Ничего не будет (власти Путина, - ред.). Потерю Крыма российскому населению подадут как победу над НАТО и Украиной – мол, российская армия не дала злобным украинцам и натовцам зайти на территорию России. Факт сохранения границ России будет подан как победа. И дальше Путин будет кататься уже не по Крымскому мосту, а по какому-нибудь сахалинскому или еще где-то построит", - полагает Свитан.

По его словам, кремлевскому режиму не составит труда развернуть общественное мнение в пользу нужных нарративов.

"Здесь как раз проблем нет, потому что это 100-миллионное стадо легко разворачивается скабеевыми в нужную сторону. Оно ест эту жвачку, для него эта жвачка – своя еда, ее хорошо потребляют", - подчеркнул Роман Свитан.

Возвращение Крыма в Украину

Ранее в The Washington Post опубликовали материал, в котором говорится, что на Западе опасаются, что война России против Украины из-за Крыма может затянуться на десятилетие.

Некоторые западные политики полагают, что "соглашение по Крыму" может привести к завершению войны. В Киеве такую позицию назвали наивной, а Москва, мол, не собирается отдавать оккупированный полуостров.

Кроме того, как указали в WP, на Западе предполагают, что Путин может применить ядерное оружие в случае попытки Украины освободить Крым военным путем. Как полагают журналисты, "наследие Путина" может рухнуть в случае потери Москвой контроля над Крымским полуостровом.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что ВСУ приблизятся к Крыму после освобождения Мелитополя Запорожской области. По словам Арестовича, крупнейший промышленный и транспортный узел является ключом ко всей российской "обороне" юга.

Смотрите чат на Главреде с военным экспертом Романом Свитаном

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