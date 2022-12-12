'Это ключ к югу': Арестович рассказал, когда ВСУ подойдут к Крыму

Советник Офиса президента считает, что именно Мелитополь является ключом ко всему югу.

ВСУ дойдут до Крыма после освобождения Мелитополя / Коллаж фото УНИАН

Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

"Через него осуществляется логистика на юге, связывающая российские силы на правом и левом берегах Днепра вплоть до границы с Россией в районе Мариуполя. Если падает Мелитополь, то разрушается вся оборона до Херсона", - сказал Алексей Арестович.

Он убежден, что в таком случае украинские военные смогут сразу выйти на границу с Крымом на перешейке. По мнению Арестовича, после Мелитополя будет освобожден и Мариуполь.

"Они (оккупанты – Главред) складируют огромное количество материальных запасов в Мелитополе. Эти запасы вот уже третий день почему - то взлетают в воздух", - добавил Арестович.

Возвращение оккупированного Крыма в Украину

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее намекнул, что захваченный Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует спустя 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Советник ОП Алексей Арестович также полагает, что Крым может быть освобожден через полгода. Оккупационным войскам России будет сложно удержать полуостров.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новыми российскими властями. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

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