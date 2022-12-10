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Неадекватный Путин "быкует" и требует, чтобы Украина выплатила компенсации Донбассу – социолог

10 декабря 2022, 21:46
Игорь Эйдман убежден, что у российского диктатора развилось явное психическое заболевание.
Владимир Путин, Игорь Эйдман
Путин ведет себя неадекватно / Коллаж фото УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин пытается принудить Украину выплатить компенсации за "нанесение ущерба" Донбассу. Это все происходит просто в ответ на то, что Запад признал РФ ответственной за потери, которые понесла Украина в ходе кровавой и разрушительной войны. Об этом в интервью Главреду заявил российский социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман.

"Будут дальнейшие действия по передаче российских ресурсов, которые заморожены на Западе. Поэтому Путин пытается просто быковать в ответ, больше ничего. Вообще во всей его речи, как я уже сказал, разбираться в них не стоит. Они не стоят того времени, которое мы будем на них тратить, потому что это все - или быкование, или попытки гнилых отмазок – показывает, что диктатор сошел с ума", - сказал Эйдман.

Эксперт также акцентировал внимание на том, что ранее Путин был "мелкой шпионской чекистской молью". Эйдман убежден, что "явное психическое заболевание" у диктатора развилось в результате того, что он более двух десятилетий правил Россией и "ему с утра до вечера в уши наговаривали, какой он великий и могучий".

"И сейчас он абсолютно неадекватен, что видно по любому его выступлению", - добавил Эйдман.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

Напомним, петицию на платформе Avaaz о создании специального трибунала, который будет расследовать российскую военную агрессию против Украины и привлечению к ответственности русского диктатора Владимира Путина и его приспешников подписали уже более 1,8 миллиона человек.

Также сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников предложил провести трибунал над РФ по ее преступлениям против Украины - в Харькове.

Другие новости:

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