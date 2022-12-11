"Мужественному архистратигу": россиян в окопах эпично заставляют молиться за Путина

В тексте молитвы, которую раздали оккупантам, говорится, что россияне защищают РФ и Путина своей проливающейся на фронте кровью.

Российских оккупантов заставляют молиться за Путина / Коллаж фото Минобороны РФ, kremlin.ru

Российских оккупантов, которые воюют против Украины и убивают мирное население, заставляют прямо в окопах молиться за российского диктатора Владимира Путина. Им даже раздали специальные молитвы. Об этом сообщает мониторинговый проект OSINT Бджоли.

Российская церковь назвала Путина "мужественным архистратигом".

"В молитвенниках, которые были розданы российским военным, Путин был назван архистратигом - верховным командующим Божьего войска. Такой же статус имеет Архангел Михаил. Зачем стесняться? Сразу бы к Богу приравняли", - говорится в сообщении.

Также в молитве указали, что россияне гибнут не зря, ведь они проливают кровь "защищая РФ".

Российских оккупантов заставляют молиться за Путина / OSINT Бджоли

Напомним, оккупанты РФ продолжают попытки штурма Бахмута Донецкой области и несут большие потери. По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, россияне на Бахмутском направлении изменили тактику – они создают штурмовые отряды и пытаются продвинуться к переднему краю украинской обороны. Силы обороны Украины реагируют на такие изменения.

Ранее российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что "верить никому нельзя". Он поставил под сомнение даже слова российских оккупантов, которые воюют в Украине. Единственный человек, который, по его мнению, говорит "правду", это сам Путин.

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