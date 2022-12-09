"Верить никому нельзя": Путин назвал имя единственного человека, говорящего "правду"

Путин цинично поставил под сомнение слова российских солдат, которые воюют против Украины.

Путин заявил, что кроме него никому нельзя верить / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин смеется даже со своих же военных. Он пытается доказать, что все вокруг лгут и "верить никому нельзя", даже военным. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке. Видео уже разлетелось в Сети.

Журналистка задала Путину вопрос, который касался плохого обеспечения российской армии и проблем с их экипировкой. Девушка отметила, что оккупанты просят обмундирование и медикаменты.

Также она решила уточнить, кому можно верить - отчетам Минобороны РФ или словам российских военных, которые воюю против Украины.

"Верить никому нельзя. Только мне можно", - сказал Путин.

Таким образом Путин решил цинично пошутить, дав понять, что слова российских солдат ничего не значат.

Путин заявил, что кроме него никому нельзя верить / скриншот

Напомним, во время этой пресс-конференции Путин сделал новое заявление о кровавой войне, развязанной против Украины. На фоне оглушительных провалов российских оккупантов в Украине хозяин Кремля попытался убедить в том, что война, которую он стыдливо называет "специальной военной операцией", якобы идет по плану.

Ранее Путин признался, что планировал осуществить вооруженное вторжение в Украину еще раньше и объяснил, почему "отложил" это преступное решение. Он сказал, якобы "надеялся на Минские договоренности", но его "обманули".

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