glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Верить никому нельзя": Путин назвал имя единственного человека, говорящего "правду"

9 декабря 2022, 23:08
Путин цинично поставил под сомнение слова российских солдат, которые воюют против Украины.
Путин
Путин заявил, что кроме него никому нельзя верить / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин смеется даже со своих же военных. Он пытается доказать, что все вокруг лгут и "верить никому нельзя", даже военным. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке. Видео уже разлетелось в Сети.

Журналистка задала Путину вопрос, который касался плохого обеспечения российской армии и проблем с их экипировкой. Девушка отметила, что оккупанты просят обмундирование и медикаменты.

Также она решила уточнить, кому можно верить - отчетам Минобороны РФ или словам российских военных, которые воюю против Украины.

"Верить никому нельзя. Только мне можно", - сказал Путин.

Таким образом Путин решил цинично пошутить, дав понять, что слова российских солдат ничего не значат.

путин
Путин заявил, что кроме него никому нельзя верить / скриншот

Напомним, во время этой пресс-конференции Путин сделал новое заявление о кровавой войне, развязанной против Украины. На фоне оглушительных провалов российских оккупантов в Украине хозяин Кремля попытался убедить в том, что война, которую он стыдливо называет "специальной военной операцией", якобы идет по плану.

Ранее Путин признался, что планировал осуществить вооруженное вторжение в Украину еще раньше и объяснил, почему "отложил" это преступное решение. Он сказал, якобы "надеялся на Минские договоренности", но его "обманули".

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:08

"Верить никому нельзя": Путин назвал имя единственного человека, говорящего "правду"

22:50

Развал России не помешает трибуналу и выплатам репараций, но это станет осложнением - ЧорновилВидео

22:40

Приметы на 11 декабря: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы привлечь богатствоВидео

21:50

До 50 раненых за сутки: ВСУ проредили ряды наемников из ЧВК "Вагнера" – ГенштабВидео

21:41

Супермодель Алина Байкова рассказала о молчаливой позиции ДиКаприо относительно войны в Украине

Реклама
21:33

По полсуток без электроэнергии: в Киеве ввели новые графики отключенийВидео

21:30

Война в Украине может выйти из–под контроля - генсек НАТОВидео

21:25

Как вернуть блеск золотым украшениям: 2 простых способа, о которых мало кто догадывается

21:02

"Нет живого места": Зеленский заявил о сложной ситуации на фронтеВидео

20:46

Путин задумался о нанесении ядерного удара – BloombergВидео

20:19

Евгений Хмара рассказал о первых послевоенных концертах в Киеве и почему рожали ребенка в УкраинеВидео

19:43

"В обратную сторону никто не возвращается": Кириленко о новой тактике оккупантов под БахмутомВидео

19:38

Четверть миллиарда долларов для ВСУ: Байден объявил о новом пакете военной помощиВидео

19:34

Иво Бобул рассекретил, где сейчас находится его кум - Леонид КучмаВидео

19:34

В Украине введут четыре очереди для получения света: что изменится для потребителейВидео

19:18

Путин ещё не понял, что точка невозврата для его влажных мечт уже пройденамнение

19:12

"Щит" от ракет и дронов РФ: ВСУ вооружат современными немецкими ЗРК SkynexВидео

19:04

Не только металл: что может загореться в микроволновке

19:00

На войну пошел добровольцем: в Украине ликвидирован многодетный отец из Татарстана

18:59

Мужчины будут в восторге: лучшие варианты подарков для любимого на Новый годВидео

Реклама
18:39

Выход к Азову и Таганрогу: эксперт раскрыл сценарий захода ВСУ на территорию РФВидео

18:35

Цинизм зашкаливает: жена Пескова не понимает, почему ее отшила подруга из УкраиныВидео

18:33

8,5 лет колонии за стрим о Буче: в РФ упекли за решетку оппозиционера Яшина

18:26

На ручках нравится не всем: как нельзя держать кошку

18:17

Белорусский диктатор жестко "проехался" по Меркель и обвинил Украину в развязывании войныВидео

17:56

"Компромисс с дьяволом": в ОП жестко ответили на заявление Путина о войне с УкраинойВидео

17:51

"Мы готовы": Путин высказался о завершении войны против УкраиныВидео

17:18

"Скоро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard": Подоляк заинтриговал заявлением о новом вооружении

17:11

Гороскоп Таро для Дев 2023: какие сюрпризы приготовил каждый месяц нового годаВидео

17:09

"Они нам врали": Путин истерично ответил на откровения Меркель о Минских соглашенияхВидео

17:07

Жена Владимира Остапчука призналась, что готова к новым отношениям: "Были уже все "краш-тесты"

17:06

Семьи и достойные зарплаты: при каких условиях украинцы вернутся домой после войны - опросВидео

16:44

"Если бы не это, напал бы на Украину раньше": Путин обиженно пожаловался, что его "обманывали"Видео

16:41

Моди "кинул" Путина: отказался от встречи из-за ядерного шантажа Кремля - BloombergВидео

16:36

Нынешняя жена Павлика рассказала, чем закончился суд с его бывшей супругойВидео

16:16

"Никаких проблем": Путин забыл о бегстве РФ из Херсона и насмешил странным заявлением о войнеВидео

16:13

Галкин повел Пугачеву праздновать воссоединение после длительной разлуки и показал видеоВидео

16:01

Солист Backstreet Boys Ник Картер обвинен в изнасиловании 17-летней девочки с инвалидностью

15:54

В ФРГ анонсировали пакет военной помощи Украине с новейшими САУ RCH 155Видео

15:46

Гороскоп Таро для Весов на 2023 год: изобилие, хорошее здоровье и яркие перспективы

Реклама
15:27

"Через несколько дней": в "Укрэнерго" спрогнозировали, когда в Украине вернут плановые отключения светаВидео

15:11

Трибунал для Лукашенко: Беларусь является соучастницей агрессии РФ - ЧорновилВидео

15:02

"Спасибо Господу! Мечтаю поскорее услышать слово "Мама!": Могилевская поделилась личной новостью

14:30

План окончания войны: посол США рассказала о том, что может стать "формулой мира"Видео

13:59

"Вся степь будет усыпана телами ваших солдат": в Казахстане активист жестко разнес агрессоров из РФВидео

13:58

"Думал - укропы": зек-дезертир из ЧВК Вагнера рассказал о стрельбе по копам в РФВидео

13:50

Кадыров сделал племянника "смотрящим" за югом Украины: будет "кошмарить" людей и гауляйтеровВидео

13:40

Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже 50 автомобилей

13:30

Гороскоп на завтра 10 декабря 2022: Тельцам – активность, Весам – напряженность, а Рыбам – перемены

13:21

"Путин может остановить войну сегодня": в США объяснили, чего ждут от РоссииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять