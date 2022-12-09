"Никаких проблем": Путин забыл о бегстве РФ из Херсона и насмешил странным заявлением о войне

По словам президента РФ, вопросов по поводу войны в Украине у него якобы нет.

Владимир Путин / Скриншот

Президент РФ Владимир Путин сделал новое заявление о кровавой войне, развязанной против Украины.

На фоне оглушительных провалов российских оккупантов в Украине хозяин Кремля попытался убедить в том, что война, которую он стыдливо называет "специальной военной операцией", якобы идет по плану. Своими умозаключениями он поделился на пресс-конференции по итогам ЕАЭС.

По словам президента РФ, проблем и вопросов по поводу войны в Украине у него нет.

"СВО" идет своим чередом, все стабильно, никаких вопросов и проблем у нас там нет", - уверяет Путин.

Напомним, ранее Путин сказал, что развязанная Россией война против Украины может затянуться. Захват оккупантами только некоторых украинских территорий он посчитал, мол, "значимым результатом".

Также Путин признался, что уже 150 тысяч мобилизованных россиян отправили на фронт воевать против ВСУ в рядах захватчиков.

По его словам, из них 77 тысяч уже находятся в боевых подразделениях, остальные, дескать, "на вторых-третьих рубежах" или якобы "проходят подготовку".

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